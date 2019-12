Edicola: Vidal, l'Inter va oltre il prestito. Mandzukic vola in Qatar, Preziosi vuole Ballardini

Vidal, Zhang deciso ad andare fino in fondo

Chiuso il girone di andata in vetta al fianco della Juve, l'Inter di Conte vuole (e deve) rinforzare la rosa per poter dare l'assalto al diciannovesimo scudetto della sua storia. La Gazzetta dello Sport rivela che la dirigenza nerazzurra è ormai decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona per Vidal. E pian piano sta cadendo anche il paletto della formula, che fin qui ha bloccato qualsiasi stato d’avanzamento. Marotta sa che la trattativa sarà lunga, ma ormai si è rassegnato all’idea di dover andare oltre al semplice prestito secco: se il club blaugrana non scende sotto i 20 milioni, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a segno.

La nostra opinione: il feeling tra il cileno e Conte è un dato di fatto e l'Inter ha un disperato bisogno di un centrocampista come Vidal, in attesa del recupero completo di Sensi e Barella. Ma per il futuro ha senso puntare anche su un profilo più giovane: la chiusura della trattativa con l'Atalanta per Kulusevski è ad un passo. Se bisogna mettere mano alle casse e spendere un po' di più, forse, avrebbe senso puntare tutto sul giovane svedese piuttosto che sull'ex bianconero.

Madzukic va in Qatar: manca solo l'annuncio

Le strade del bomber vice-campione del Mondo con la Croazia e dei bianconeri si separano. Questa volta è davvero finita: dopo i vari tentativi di cessione in estate, sempre rimandati al mittente, Supermario ha deciso di dire sì all'Al-Duhail, club di Doha in cui gioca l'ex compagno Benatia. Secondo il Corriere dello Sport, l'accordo sarà di 18 mesi, fino al giugno del 2021, con un ingaggio monstre che può superare i 10 milioni (3 in più di quelli garantiti alla Juve). Al club bianconero ne andranno 5, poco più della metà di quanto atteso in caso di partenza lo scorso agosto.

La nostra opinione: un trasferimento che rappresenta un WIN-WIN di entrambe le parti in causa. La Juve si libera di uno degli stipendi più alti della rosa ed evita una minusvalenza in bilancio, il croato non accumula altri mesi di inattività. Un profilo come quello di Supermario sarebbe tornato utile per l'assalto finale a Champions e campionato, ma Sarri non lo ha mai considerato. Beffato il Milan che potrebbe trovarsi col cerino in mano se anche Ibra rifiutasse.

Un Ballardini IV per salvare il Genoa

La sconfitta con l'Inter ha segnato definitivamente il destino di Thiago Motta, ma il suo esonero non è ancora ufficiale. Prima il Genoa vuole convincere Davide Ballardini che ieri ha superato le quotazioni di Diego Lopez. Ma per trovare un accordo con il tecnico ravennate, come riporta Tuttosport, si deve ricucire il rapporto con il patron Preziosi che lo aveva definito "scarso" dopo lo strappo definitivo dello scorso anno. Una questione personale, insomma.