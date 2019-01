Edicola: Wanda Icardi canta per l'Inter, segnali di distensione

Wanda Nara canta una canzone d'amore per l'Inter: pace fatta?

I social network sono un mezzo di comunicazione potentissimo e basta un post di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a far capire che probabilmente gli attriti tra giocatore e società per il rinnovo del contratto si sono appianati. Questo perché Wanda posta su Instagram un video con uno stralcio di una canzone da lei incisa che si chiama "Nerazzurri nel cuore", una dichiarazione d'amore all'Inter più esplicita che mai.

La nostra opinione: benché sia ancora tutto in evoluzione, questo è decisamente un segnale forte da parte del duo Nara-Icardi. E' vero che, come dice lei stessa, il progetto è iniziato un po' di tempo fa e i toni nel frattempo si sono anche inaspriti; ma se ci fosse davvero tutta questa tensione, probabilmente Wanda si sarebbe ben guardata dal fare un post del genere, alimentando quindi speculazioni da parte dell'opinione pubblica e speranze nei cuori dei tifosi. Se già aveva detto che per il rinnovo non c'è nessuna distanza tra le parti, questa potrebbe essere la conferma reale che non c'è nessun problema.

Milan, in attesa di Piatek arriva Djalò

Per il Corriere dello Sport, il Milan sta ancora aspettando la svolta nella trattativa col Genoa per l'acquisto di Krysztof Piatek; nel frattempo avrebbe ingaggiato Tiago Djalò, difensore classe 2000 dello Sporting Lisbona. Dovrebbe arrivare a breve per le visite mediche e poi aggregarsi alla Primavera.

La nostra opinione: un difensore centrale non era esattamente il focus di questi giorni in chiave mercato, ma stiamo parlando di un ragazzo giovane che infatti verrà fatto crescere nelle giovanili. Nel frattempo sull'altro fronte non si muove nulla e toccherà ancora aspettare prima di avere un annuncio ufficiale (esattamente come bisogna aspettare per l'altro tema caldo, quello che riguarda Gonzalo Higuain al Chelsea).

Mbappé apre al Real Madrid: "Resterò fino a fine anno e poi vedremo"

Secondo quanto riportano i principali quotidiani steri, da AS al Mirror, Killian Mbappé ha lasciato la porta aperta al Real Madrid: dopo la tripletta della vittoria contro il Guingamp, interrogato con domande maliziose a proposito dei blancos in zona mista.

" Sono molto contento del mio presente al Paris Saint-Germain. Ho un contratto fino al 2002 e non è il momento di pensare ad altre cose. Sto bene qui, però nel calcio e nel futuro non si sa mai. Ho la certezza di concludere l'anno qui e poi vedremo. "

La nostra opinione: che il PSG non sia il luogo ideale per mettersi in mostra è un dato di fatto per molti giocatori; il mal di pancia di Neymar parla chiaro e già Zlatan Ibrahimovic aveva fatto la sua scelta di andarsene. Perché i soldi non bastano e sebbene il PSG sia il club più prestigioso di Francia, è altrettanto vero che la Ligue 1 non è vista come la migliore per essere considerati davvero dei campioni. Ed è ovvio che per uno dei giocatori più pagati al mondo sia vivo il desiderio - a fronte di un interesse della controparte - di approdare a uno dei club più titolati al mondo.

