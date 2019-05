Juventus: riprende quota Zidane

Tra opzioni italiane e straniere, sono tanti gli allenatori accostati alla Juventus negli ultimi giorni. La crisi di risultati al Real Madrid ha fatto lievitare nuovamente la suggestione Zidane per i bianconeri. Il suo profilo piace da sempre ad Agnelli, anche se l'accordo resta difficilissimo dopo il suo recente ritorno con i Blancos. Lo riportano Tuttosport e La Stampa.

La nostra opinione: salutato Allegri, si moltiplicano le indiscrezioni sulla panchina della Juventus. La dirigenza sta vagliando i profili giusti per continuare la scia di successi in Italia e tentare un nuovo assalto alla Champions League. Dall'estero, se il sogno è Guardiola, restano aperte le porte per Deschamps e Pochettino, anche se risulta complicato liberare il ct francese e l'argentino dal Tottenham, con gli Spurs che potrebbero chiedere 30-40 milioni di euro per lasciarlo partire dopo il rinnovo firmato fino al 2023 a circa 12 milioni a stagione. Il francese al momento è un sogno più che una pista concreta.

L'articolo originale

Video - Allegri: "Giovedì ho capito che non sarei stato più l'allenatore della Juventus" 01:05

Mbappé lascia il PSG?

L’Equipe si dedica a Kylian Mbappé, protagonista in prima pagina. Premiato come miglior giovane e miglior giocatore della Ligue 1, il campione del mondo ha messo piuttosto a sorpresa in discussione il suo futuro al PSG:

" Al PSG ho imparato tante cose, è un momento molto importante per me. Sono arrivato a un secondo punto di svolta della mia carriera, forse è tempo di avere più responsabilità, magari col PSG oppure altrove per un nuovo progetto "

Mbappé ha poi ribadito in zona mista la sua intenzione di voler mandare un messaggio alla società:

" Ho detto quello che dovevo dire. Quando sei in certe situazioni puoi mandare messaggi e io penso di aver mandato il mio. Se parlassi di più sarebbe troppo perché non è questo il messaggio che voglio mandare "

La nostra opinione: salito sul palco per ritirare il premio, Mbappé ne ha approfittato per fare un discorso su quelli che sono i suoi obiettivi per la prossima stagione. Il giovane francese vuole un PSG ambizioso anche in Europa. Il malcontento ha, infatti, radici profonde: l’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Manchester United, avvenuta peraltro dopo il match d’andata vinto a Old Trafford. Per lui si parla di Real Madrid: sarebbe, infatti, l’obiettivo numero uno di Zinedine Zidane per il rilancio.

Gattuso: "Io resterei..."

La Gazzetta dello Sport apre con le dichiarazioni di Gennaro Gattuso nel post partita di Milan-Frosinone 2-0:

" Futuro? Si sono dette tante cose, è da luglio che mi dicevano che non ero adatto per allenare, che ero con la valigia. Ma la classifica parla, chi deve giudicare mi giudicherà, io credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Potevamo dare la stoccata in un momento particolare ma qualcosa non ha funzionato ed è chiaro, nel complesso è una buona stagione con la semifinale di Coppa Italia, una pecca è essere usciti subito dall'Europa League. Se vorrei la conferma? Rimarrei con piacere, penso di essere bravino e di poter migliorare... "

La nostra opinione: è comprensibile che l’allenatore rossonero voglia togliersi qualche sassolino dalla scarpa, comunque finisca la volata Champions. Il suo addio è ormai imminente ma il suo lavoro non è da buttare. Con il potenziale a disposizione, essere ancora in corsa per l’Europa che conta a 90 minuti dalla fine, non era per nulla scontato.