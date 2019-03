Zidane vuole Pjanic: il Real prepara 80 milioni o... Toni Kroos!

La notizia lanciata ieri dai quotidiani spagnoli viene ripresa oggi in Italia: il Corriere dello Sport parla di 80 milioni di euro pronti per Pjanic, mentre il Tuttosport azzarda uno scambio con Toni Kroos più soldi. Chi avrà ragione?

La nostra opinione: Aria di rivoluzione al Real Madrid, e quindi tutto è possibile: non è mistero che Zinedine Zidane sia particolarmente affascinato dalle capacità di Miralem Pjanic. Certo pare strano che un club che ha in rosa tra i centrocampisti giocatori del calibro di Modric, Casemiro e Toni Kroos possa guardarsi attorno in cerca di un altro regista/pensatore di centrocampo. Però sappiamo altrettanto bene che Zizou predilige il cervello ai muscoli, e quindi non ci stupiremmo di vedere almeno due giocatori "dai piedi buoni" oltre al Casemiro di turno nell'11 titolare. E Pjanic che ne pensa? Secondo i ben informati il contratto già esteso lo scorso agosto fino al 2023 (6,5 milioni di euro a stagione) potrebbe addirittura essere ritoccato di nuovo. La Juve ha fatto esplodere Pjanic e vuole tenerselo stretto; e fa bene.

Malcolm: l'Inter ci riprova, stavolta in prestito

Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero tornare sull'obiettivo della scorsa estate, poi sbarcato al Barcellona, aprofittando che al momento gioca poco: si parla di un prestito con riscatto a 40 milioni.

La nostra opinione: Buco nell'acqua? Certamente non un crack. L'avventura di Malcolm al Barcellona per il momento parla di 8 presenze e zero gol in campionato, 5 presenze e 2 gol in Copa del Rey e 2 presenze (per un totale di 29 minuti) e 1 gol in Champions League. Indovinate contro chi? Sì proprio contro quell'Inter che per prima nella scorsa estate aveva messo gli occhi su di lui: poi si era introdotta la Roma e quando tutto sembrava fatto per Malcolm in giallorosso, ecco la "big" che si muove e lo soffia alla rivale con meno mezzi a disposizione. Il problema è che poi se arrivi in una big devi saperti imporre: al posto di Malcolm in Catalogna è esploso Dembelé e allora lo spazio per il brasiliano si è fatto ristretto. E allora perché non provarci in prestito? A patto che questa volta voglia sul serio venire in Italia...

Milan: tentazioni Carrasco e Gnabry e l'idea Quincy Promes

Tante voci, per ora solo quelle, per il mercato in entrata del Milan: si passa da Carrasco, che vuole tornare in Europa dopo la poco felice parentesi cinese, a Gnabry, stellina del Bayern, fino alla possibilità di tornare su Quincy Promes, che sarebbe più una scommessa, del Siviglia.

La nostra opinione : Il Milan si guarda intorno e fa bene: gli ultimi mesi di campionato hanno messo in evidenza che è soprattutto sugli esterni d'attacco che manca qualcosa, in termini di gol e concretezza. Il Suso dei "bei tempi" non si vede più, Çalhanoğlu non ha mai del tutto convinto (non certo Gattuso, ma soprattutto i tifosi), Castillejo è un buon cambio ma poco di più, un po' come Borini. E allora ecco Carrasco, redivivo dopo l'idea non troppo redditizia di svernare in Cina: ha 25 anni ed è di sicuro rendimento, ma il problema sarà l'ingaggio molto oneroso. Discorso diverso per Gnabry: in questo caso il Bayern non si lascerebbe tentare se non da un'offerta di almeno 50 milioni di euro. Quincy Promes, al momento compagno di squadra di André Silva al Siviglia, è più una suggestione: secondo il Mundo Deportivo, potrebbe rientrare nel riscatto dell'attaccante, fissato a 35 milioni di euro. Ma, come dicevamo, per ora sono solo parole.