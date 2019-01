Fabregas al Monaco, adesso è ufficiale: lo spagnolo ha firmato fino al 2022

Cesc Fabregas è ufficialmente un giocatore del Monaco. Il 31enne centrocampista spagnolo proveniente dal Chelsea, con cui aveva il contratto in scadenza a giugno, ha firmato un accordo che lo legherà al club del Principato fino al 2022. Ritroverà Thierry Henry, suo compagno di squadra ai tempi dell'Arsenal e attualmente allenatore della formazione monegasca. Troverà, soprattutto, una squadra in piena crisi tecnica, che occupa la penultima posizione di classifica in Ligue 1 a -5 dalla zona salvezza. L'esordio di Fabregas potrebbe avvenire già domenica sera nella trasferta che vedrà impegnato il Monaco al Velodrome di Marsiglia.

Le parole del vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev

" Siamo molto felici di accogliere al Monaco Cesc Fabregas, giocatore di livello mondiale e grande professionista. Il suo arrivo è la dimostrazione delle ambizioni di questo club. Si tratta di un rinforzo molto buono dal punto di vista tecnico e siamo inoltre convinti che la sua esperienza al più alto livello gioverà ai nostri giocatori sia dentro che fuori dal campo "