Fiorentina, la garanzia di Commisso: Chiesa non si tocca. Inter e Juve sono avvisate

Un passaggio di proprietà nel segno della continuità. Rocco Commisso è pronto ad ereditare la Fiorentina dai fratelli Della Valle e a mantenere intatti gli "asset aziendali" così come lui stesso li ha definiti. Tra questi il più importante è Federico Chiesa, giocatore simbolo dell'ambiente viola. Una volontà ribadita nei giorni scorsi anche ai microfoni di Repubblica: "Non sono venuto per svendere, semmai sono venuto per vincere".

Un messaggio forte e chiaro a Juve e Inter che da tempo stanno imbastendo un forcing ossessivo interrotto solo in questa settimana dalle trattative societarie. L'offerta di base è 60 milioni di euro per il cartellino e dai 5 ai 7 milioni per l'ingaggio del giocatore. Un giro di affari che al lordo può raggiungere addirittura i 110-130 milioni di euro, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Fiorentina-Genoa, Serie A 2018-2019: Federico Chiesa (Fiorentina) (LaPresse)LaPresse

La posizione di Federico e di papà Enrico è da mesi chiarissima: è della Fiorentina e ha tre anni di contratto. Se Commisso intende davvero insistere nella sua scelta verso una Viola Chiesa-centrica dovrà sicuramente proporre al giocatore un aumento di contratto in linea al suo valore di mercato e una rosa diversa da quella che ha tanto sofferto quest'anno in campionato.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la base dell'accordo tra i fratelli Della Valle e il tycoon italo-americano sarebbe il futuro di Chiesa a Firenze, così come i canali ufficiali del club avevano ribadito poco prima di iniziare la trattativa. Ora però tutto passerà nelle mani di Commisso: dopo il closing dovrà formare la sua squadra di governo in cui dovrebbero figurare Joe Barone e Giancarlo Antognoni. Poi gli affari più urgenti: parlare con Montella, decidere se riscattare Muriel, avviare i contatti con il sindaco Nardella. Tante cose da fare e poco tempo a disposizione.