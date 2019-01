Genoa, l'erede di Piatek è un nuovo polacco: dallo Jagiellonia ecco Karol Swiderski

Gonzalo Higuain prenderà il posto al Chelsea di Alvaro Morata, destinato all’Atletico Madrid. Krzysztof Piatek sarà l’erede del Pipita in rossonero. Ma chi sarà a sostituire il bomber polacco al Genoa? E’ la domanda più dibattuta sotto la Lanterna e che, in queste ultime ore, ha montato tra tutti gli appassionati del calcio italiano.

Altro giro, altro polacco: ecco bomber Swiderski

Che le sue prestazioni verranno acquisite già a gennaio o, al più tardi a giugno, il Grifone andrà a pescare nuovamente in Polonia. L’erede di Piatek, in questo senso, sarà Karol Swiderski, giovane attaccante classe 1997 dello Jagiellonia, terza in classifica nell’Ekstraklasa, la massima serie del paese di Varsavia.

Velocità, tecnica e fisico: un altro ariete d'area di rigore

Si tratta di un ariete, proprio come Piatek, dotato di grande forza fisica, abbinato a scatto, rapidità di esecuzione e senso del gol. Su di lui, c’è da vincere la concorrenza dei greci del Paok Salonicco, ma pare che la dirigenza rossoblu sia a buon punto. Con il club giallorosso del suo paese, Swiderski ha già realizzato 8 reti in 17 presenze più un’altra segnatura siglata nella Coppa di Polonia. Secondo Sky Sport, il Genoa dovrebbe acquistarlo (le cifre sono ancora top secret) e lasciargli completare la stagione allo Jagiellonia. Ma non è escluso che, a mali estremi, arrivi in Liguria già a gennaio.