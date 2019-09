Secondo quanto riporta SkySport, la panchina del Genoa potrebbe subire un avvicendamento. Aurelio Andreazzoli, infatti, rischia il posto dopo la pesante sconfitta patita con la Lazio (4-0). Per questo la dirigenza si sarebbe già mossa per trovare un sostituto e il candidato principale sarebbe Gennaro Gattuso.

L'ex tecnico del Milan è attualmente in Russia per alcuni eventi commerciali, ma potrebbe rientrare presto in Italia nel caso in cui trovasse l'accordo con il presidente Preziosi.

Se l'accordo andasse in porto, Gattuso si ritroverebbe subito ad affrontare la sua ex squadra.