Giulini: “Nainggolan? Difficile tenerlo. Stiamo solo facendo un favore all'Inter"

Quattro gol e quattro assist e un girone di andata da leader del centrocampo del Cagliari. La seconda avventura sarda di Radja Nainggolan è uno dei fiori all'occhiello di Tommaso Giulini. Il presidente del club rossoblù è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante Radio Anch’io Sport delineando il futuro del centrocampista belga.

Tommaso Giulini, presidente del CagliariEurosport

" Appuntamento fissato con l’Inter? Al momento no, Radja sta facendo molto bene ed è davvero contento di essere tornato qui. Personalmente non avevo dubbi sul fatto che si sarebbe trovato bene, noi siamo soddisfatti, è un leader. Futuro? In questo momento non ci stiamo pensando, vediamo dove saremo a marzo-aprile anche se c’è poco da chiacchierare è un calciatore dell’Inter, purtroppo credo che stiamo facendo solamente un favore ai nerazzurri. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto. "

Il Ninja è in prestito dall'Inter con un contratto annuale fino al 30 giugno 2020. Le due società non hanno mai stabilito l'eventuale cifra per il riscatto.