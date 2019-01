Grandi aspettative e il rebus ruolo: il Milan abbraccia Paquetà, con lui Gattuso non può sbagliare

Acquistato a metà ottobre 2018 con un blitz che aveva colto di sorpresa un po' tutti, ufficializzato il 3 gennaio 2019 all'apertura della sessione invernale di calciomercato. In mezzo 2 mesi abbondanti durante i quali di Lucas Paquetà si è detto di tutto e di più: ora per il 21enne brasiliano ex Flamengo, che ha già assaporato l'atmosfera di San Siro lo scorso 9 dicembre assistendo in tribuna a Milan-Torino, è il momento di confermare le enormi aspettative createsi nei suoi confronti. E i paragoni con qualche illustro brasiliano del passato iniziano già a sprecarsi.

Lucas Paqueta - Flamengo-Atletico PR - Brasileirao Series A 2018 - Getty ImagesGetty Images

Le cifre dell'acquisto e il confronto con Kakà e Pato

Analizzando il discorso dal lato puramente economico, Lucas Paquetà sbarca in Italia con una pressione ancora maggiore. Per averlo il Milan ha versato nelle casse del Flamengo 35 milioni di euro più bonus, una cifra non trascurabile considerato il momento storico del club rossonero. Lo stesso Leonardo, pochi giorni fa, ha sottolineato che l'operazione Paquetà è finita nel mirino dell'Uefa che ha contestato l'investimento per il brasiliano con tanto di lettera formale inviata in via Aldo Rossi. Due esempi nella storia recente del Milan possono essere utili per comprendere l'entità dell'affare: nell'estate 2003 Ricardo Kakà (futuro Pallone d'Oro) venne pagato 8,5 milioni e mezzo di euro; nell'estate 2007 Alexandre Pato (63 reti in 150 presenze) costò 22 milioni di euro. Paquetà sbarca a Milanello portandosi in dote una zavorra inevitabile, quella dei soldi spesi per averlo. Sta a lui ora dimostrare di valerli.

Lucas Paqueta - Corinthians-Flamengo - Brasileirao Series A 2018 - Getty ImagesGetty Images

La collocazione tattica: un'opzione in più per Gattuso

L'arma in più di Paquetà si chiama duttilità tattica. Il brasiliano è in grado di ricoprire due ruoli, un dettaglio non da poco considerato l'affollamento dell'infermeria del Milan e la continua necessità da parte di Gattuso di ridisegnare la squadra: può giocare da mezzala e all'occorrenza anche da trequartista. La seconda ipotesi è quella più affascinante: se Paquetà si dimostrasse un giocatore di affidamento e in grado di cambiare volto all'attacco del Milan, Gattuso dovrà necessariamente studiare una variazione tattica sul tema optando per un 4-2-3-1 o per un 4-3-1-2. Fossilizzarsi sul 4-3-3 o sul 4-4-2 non avrebbe molto senso, soprattutto in considerazione dell'oneroso investimento sostenuto dalla società per arrivare al brasiliano. Paquetà andrà sfruttato al meglio delle sue potenzialità e su questo difficilmente saranno ammessi tentennamenti o indecisioni da parte del tecnico.

Gennaro GattusoLaPresse

L'incognita legata all'ambientamento in Italia

Tra il calcio brasiliano e la nostra Serie A c'è una differenza abissale e nell'inserimento di Paquetà non si può non tenere conto di questo aspetto. I precedenti illustri di stranieri che hanno fatto un'enorme fatica ad adattarsi ai ritmi e agli aspetti tattici del nostro calcio non mancano di certo, senza dimenticare che arrivare a stagione in corso in un gruppo già formato e affiatato è oggettivamente ancora più complicato.

I numeri di Paquetà al Flamengo

L'ultima annata di Paquetà al Flamengo è stata incoraggiante almeno per quel che riguarda i numeri: ha chiuso con uno score di 32 presenze, 10 gol e 2 assist conquistando il prestigioso riconoscimento di miglior centrocampista del campionato brasiliano. Sette le presenze in Copa Libertadores con 2 assist. L'ultima apparizione con la maglia del Flamengo risale allo scorso 1 dicembre nella sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Atletico Paranaense. Il suo gol più recente è invece datato 22 ottobre: fu proprio lui a inaugurare il tabellino nel rotondo successo per 4-0 sul campo del Paranà Clube.