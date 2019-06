Guardiola, l'ennesima smentita: "Niente anno sabbatico, se non mi mandano via resto al City"

In una lunga intervista al Mundo Deportivo, Pep Guardiola si vede costretto a smentire l'ennesima voce sul suo conto. L'ultima, in ordine cronologico è quella che vorrebbe il tecnico spagnolo sul punto di prendersi un anno sabbatico, come in realtà già fece alla fine della stagione 2011-12 al termine della sua esperienza alla guida del Barcellona e prima di trasferirsi sulla panchina del Bayern Monaco.

" Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò "

La Champions sfumata

" Ci sono tante squadre e vincerla è difficile. Ma tra tutti i titoli che si possono vincere, il campionato è quello più importante e che dà le maggiori soddisfazioni: è un torneo molto divertente perché dura di più. Vincere il campionato significa fare una stagione straordinaria anche se qualcuno pensa il contrario "

Su Griezmann e De Ligt in orbita Barcellona

" Su Griezmann non ho un'idea precisa, non solo né l'allenatore né il direttore tecnico. Per quanto riguarda De Ligt tu credi che i giocatori che vengono al Barça non siano convinti? Deciderà "

Il colpo Hazard messo a segno dal Real Madrid

" Il Real ha acquistato un ottimo giocatore, non siamo gli unici a spendere soldi. Sono sicuro che renderà la Liga ancora più divertente



"