Higuain-Chelsea: siamo ai dettagli! La Juventus dice sì, manca l'ultimo ok da parte del Milan

Dopo l’esito della Supercoppa italiana, Gonzalo Higuain può partire! La sua avventura al Milan è finita, e ora l’attaccante argentino finirà al Chelsea dove ritroverebbe Maurizio Sarri con cui ha vissuto una partentesi molto felice ai tempi di Napoli.

La Juventus manda in prestito Higuain al Chelsea: 6 mesi + un altro anno di prestito?

La Juventus ha trovato l’accordo con il Chelsea per la cessione di Higuain a gennaio, con la formula del prestito fino a giugno. In base a determinate condizioni (esempio il Chelsea che si garantisce un piazzamento tra le prime 4 per tornare in Champions), i blues avrebbero l’obbligo di tenersi Higuain per un altro anno (sempre in prestito). A quel punto scatterebbe un prestito per un anno con diritto di riscatto a 19-20 milioni, con il Chelsea che pagherebbe - ovviamente - l’ingaggio del classe ‘87.

Manca l’ultimo ok da parte del Milan: in attesa di Bakayoko e Batshuayi

Il Milan, a questo punto, non volendo riscattare il giocatore a giugno lascerà andare Higuain. Manca giusto l’ultimo ok per la cessione dell’argentino, con i rossoneri che - dovendo pagare almeno 9 milioni per il prestito per la prima parte di stagione (il prestito era di 18 milioni) - si aspettano uno sconto sul riscatto di Bakayoko (che il Milan deve riscattare a 35 milioni). Non solo, il Chelsea ha anche bloccato la cessione di Batshuayi al Monaco, dopo l’addio del belga al Valencia. In attesa di un attaccante, i blues hanno pensato proprio ai rossoneri. Batshuayi è un’idea percorribile?