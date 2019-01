Higuain, Morata, Kalinic, Batshuayi: l'effetto domino degli attaccanti sta per iniziare

Piatek, Higuain, Morata, Kalinic e chi più ne ha più ne metta. Meglio non parlare dell'ormai inflazionato valzer delle punte ma, di certo, quello destinato a cominciare a breve è un effetto domino mica male. Partirà dall'Italia, si snoderà lungo Inghilterra, Spagna e Francia toccando, chissà, anche altri paesi e campionati. Come e più di un anno fa, quando l'ultimo giorno di mercato era stato acceso dal triangolo Aubameyang-Giroud-Batshuayi, con la conseguente permanenza a Roma di Edin Dzeko, a un passo dal Chelsea nelle settimane precedenti.

Piatek-Higuain: la Serie A cambia volto

Il centro di tutto è Gonzalo Higuain. Sarà Chelsea, sarà nuovamente Sarri. Un amore che non era sbocciato completamente in estate e che ora, apparentemente, porterà a un sospirato matrimonio. A rimpiazzarlo, come si sa, potrebbe essere Krzysztof Piatek, bomber del Genoa e capocannoniere per gran parte del campionato. "C'è stato solo un contatto col Milan che ci ha detto di volerne parlare dopo la gara di Supercoppa - ha detto a 'Radio Crc' il direttore sportivo rossoblù, Giorgio Perinetti - Con loro non abbiamo avuto ancora nessun incontro, ma è probabile che ci incontreremo se vogliono vederci". Higuain al Chelsea, Piatek al Milan. E il Genoa? Potrebbe consolarsi con un altro polacco, ovvero Karol Swiderski, ariete dello Jagellonia, mentre non ha mai trovato conferme la suggestione Balotelli, diretto al Marsiglia.

Video - Da Koulibaly a Piatek: la top 11 del girone di andata 02:00

Morata all'Atletico libera Kalinic e Falcao

Ma non finisce mica qui. Perché il trasferimento ormai prossimo di Higuain al Chelsea è favorito dall'accordo quasi contemporaneo che i Blues hanno raggiunto con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata, pronto a tornare nella Capitale ma, questa volta, con i colori rossoneri. Se tutto sarà confermato, sarà lui il grande ex che sfiderà la Juventus in Champions League. Morata si giocherà il posto con Diego Costa accanto all'intoccabile Griezmann, firmando così il foglio di via del deludente Nikola Kalinic: sul croato c'è il Monaco, che in un'opera di rivoluzione totale potrebbe lasciar andare già a gennaio la bandiera Radamel Falcao.

Radamel Falcao célèbre son but lors de Caen - Monaco le 24 novembre 2018Getty Images

Batshuayi nel limbo: c'è anche il Milan

Inizialmente lo stesso Monaco aveva puntato tutto su Michy Batshuayi, talmente sottotono nei sei mesi di Valencia da convincere gli spagnoli a concludere in anticipo il periodo di prestito dal Chelsea. Che ora se lo ritrova nuovamente in rosa, senza l'intenzione di utilizzarlo. Che fine farà il belga? Il club del Principato rimane in corsa e in Premier League più di qualcuno conterebbe volentieri su di lui. Ma occhio anche allo stesso Milan, che potrebbe virare con decisione proprio su Batshuayi in caso di mancato accordo con il Genoa per Piatek. Chiudendo nella maniera più rotonda possibile il cerchio degli attaccanti.