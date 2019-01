I migliori acquisti del mercato estivo: Fabian Ruiz, Cancelo e Cristante nella Top 10 di Serie A

I migliori colpi di mercato messi a segno dalle squadre di Serie A la scorsa estate? Fabian Ruiz, Joao Cancelo e Bryan Cristante. Lo rivela un'analisi del Cies (l'Osservatorio del calcio) che al giro di boa della stagione fa il punto sulle operazioni realizzate dalle squadre dei 5 principali campionati europei. Lo studio mette a confronto la cifra pagata per ottenere ogni singolo giocatore durante l'ultima sessione estiva e l'attuale valutazione di mercato. Scorrendo la classifica delle prime 10 posizioni si scopre che, limitatamente alla Serie A, l'affare migliore l'ha fatto il Napoli acquistando Fabian Ruiz dal Betis Siviglia: pagato 30 milioni, ora il 22enne spagnolo ne vale 70 (40 in più).

L'esultanza di Fabian Ruiz e Arkadiusz Milik - Napoli-Sassuolo 2-0 Coppa ItaliaGetty Images

Sul podio anche Cancelo e Cristante

Sul secondo gradino del podio - come acquisto più azzeccato dal punto di vista economico - si siede l'esterno portoghese Joao Cancelo: per averlo la Juventus ha versato 40 milioni nelle casse del Valencia, ora il 24enne originario di Barreiro ha una valutazione di 78 milioni (+38). Medaglia di bronzo virtuale per Bryan Cristante e la Roma: i giallorossi acquistarono il centrocampista a giugno per 30 milioni, ora hanno tra le mani un giocatore che ne vale 57 (+27). Fuori dai primi dieci Cristiano Ronaldo, il cui valore sempre secondo il Cies è comunque aumentato di 22,2 milioni rispetto all'estate 2018. Solo 19esimo il prossimo attaccante del Milan Krzysztof Piatek: pagato 4,5 milioni di euro dal Genoa, ora ne vale 22,9 (+18,4).

Joao Cancelo - Juventus-Inter Serie A 2018-19LaPresse

I 10 acquisti top nei 5 principali campionati europei

Giocatore Valore del cartellino estate 2018 Valutazione a gennaio 2019 Differenza Rodri Hernandez 25 milioni 70,1 milioni +45,1 Lucas Torreira (Arsenal) 30 milioni 74,3 milioni +44,3 Xherdan Shaqiri (Liverpool) 14,7 milioni 55 milioni +40,3 Fabian Ruiz (Napoli) 30 milioni 70,1 milioni +40,1 Joao Cancelo (Juventus) 40,4 milioni 78 milioni +37,6 Matteo Guendouzi (Arsenal) 9 milioni 43,2 milioni +34,2 Alisson Becker (Liverpool) 72,5 milioni 105,6 milioni +33,1 Fabinho (Liverpool) 55 milioni 86,5 milioni +31,5 Thibaut Courtois (Real Madrid) 40 milioni 69,5 milioni +29,5 Bryan Cristante (Roma) 30 milioni 57,2 milioni +27,2

Emre Can e De Vrij dominano tra i parametri zero

Restringendo l'analisi ai giocatori acquistati a parametro zero (quindi senza alcun tipo di esborso per il cartellino), si scopre che il miglior affare in Europa lo ha realizzato la Juventus con Emre Can: il centrocampista turco ex Liverpool, che contro il Chievo ha segnato la sua prima rete in maglia bianconera, vale attualmente 45,1 milioni di euro. Al secondo posto si piazza un altro giocatore che milita in Serie A: si tratta del difensore centrale olandese dell'Inter Stefan De Vrij, la cui valutazione attuale è di 39,1 milioni di euro. Al terzo posto Leon Goretzka: l'ex Schalke 04, che milita nel Bayern Monaco, vale 31,3 milioni di euro. Bene anche Amin Younes, 25enne tedesco ex Ajax (10,4 milioni), il centrocampista croato della Lazio Milan Badelj (8,7 milioni) e l'esterno sinistro dell'Inter Kwadwo Asamoah (8,5 milioni).