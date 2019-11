"Zlatan è un personaggio interessante... Ha 38 anni ma è ora è stato assunto dal Milan, uno dei club più importanti al mondo ”.

La notizia è una bomba. E forse, come tale, doveva essere tenuta nascosta ancora per un po’. A rivelarla però non è una personalità da poco, bensì Don Garber, commissioner della Major League Soccer dove Zlatan Ibrahimovic ha giocato fino a qualche settimana fa.

Garber si lascia scappare questa indiscrezione ai microfoni di ESPN; in un’intervista che potete trovare nel video qui sotto (la parte su Ibrahimovic è intorno al minuto 2:45).

Dunque tra Zlatan e il Milan sarebbe addirittura già fatta. Chi lo sa che non sia solo un’indiscrezione o qualcosa di più: certamente la fonte è una di quelle da ritenere attendibili. Da capire se da questa parte dell’oceano Atlantico arriveranno conferme; dagli ambienti di casa Milan per ora tutto tace.

Quello di Ibrahimovic sarebbe un ritorno 7 anni dopo l’addio nell’estate del 2012. Ibrahimovic al Milan ha passato due stagioni, risultando decisivo nell’ultimo Scudetto vinto dai rossoneri, ovvero quello della stagione 2010/11.