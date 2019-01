Icardi, nuova smentita social: "Ma quale giorno del rinnovo, non è stata fissata alcuna data"

Beppe Marotta continua a predicare tranquillità riguardo al rinnovo di Mauro Icardi (“I tifosi devono stare tranquilli, entrambe le parti vogliono continuare il rapporto e ciò è di buon auspicio per il futuro”) però almeno a stare sentire il capitano dell’Inter non c’è imminente alcun incontro con la dirigenza interista per discutere e definire i termini del prolungamento di contratto.

Nonostante in questi giorni da più parti, fosse atteso il vertice fra la dirigenza interista e l’agente e moglie del capitano nerazzurro, Wanda Nara: lo stesso Icardi con una story sul proprio account Instagram ha escluso alcun meeting imminente attaccando, come qualche giorno fa, i cronisti di una nota testata sportiva italiana: “Ma quale Icar-day? Mai fissata alcuna data". Insomma l’impressione è che la partita si debba ancora giocare con l’entourage del calciatore che sembrerebbe ferma sulla richiesta di 9 milioni di euro di stipendio annuale e l’Inter che punta a trovare un accordo sulla base di 7 milioni di euro più bonus.