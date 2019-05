Gian Piero Ventura è il candidato numero uno alla panchina della Salernitana. Sarebbe questa, secondo quanto rivelato da Tuttosport, l'idea del proprietario del club granata (e presidente della Lazio) in vista del prossimo campionato di Serie B al quale sarà iscritta anche la società campana, salvo decisioni diverse da parte del Coni che potrebbe riaprire il discorso playout. Sempre secondo il quotidiano torinese, Lotito aveva già cercato Ventura nell'estate 2016 prima che il tecnico si sedesse sulla panchina della Nazionale italiana. In alternativa a Ventura circolano i nomi di Ivan Juric e Marco Baroni: il primo esonerato dal Genoa a stagione in corso, il secondo appena retrocesso in Serie B alla guida del Frosinone.

Gian Piero VenturaGetty Images

Dal flop Mondiale al disastro Chievo: la parabola di Ventura

La decisione di puntare su Ventura scatenerebbe inevitabilmente una serie di polemiche soprattutto a causa del curriculum recente dell'ex ct della Nazionale. Dopo avere fallito la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 perdendo lo spareggio con la Svezia, era stato chiamato dal Chievo lo scorso 10 ottobre per sostituire l'esonerato Lorenzo D'Anna: anche la sua esperienza in gialloblù, tuttavia, si rivelò fallimentare con un bilancio di un punto in 4 partite. Dopo il 2-2 casalingo contro il Bologna, Ventura aveva rassegnato le dimissioni a un mese esatto di distanza dal suo ingaggio.