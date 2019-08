Il Barcellona non molla Neymar e intanto prende Junior Firpo

Neymar è di nuovo vicino al Barcellona. Come riporta 'Sport', dopo settimane di tensioni i catalani e il Psg stanno nuovamente negoziando il ritorno al Camp Nou del fuoriclasse brasiliano, che potrebbe avvenire sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le parti stanno trattando in maniera proficua e, scrivono dalla Spagna, l'intesa definitiva potrebbe arrivare nella prossima settimana. La posizione irremovibile dell'ex giocatore del Santos, determinato a tornare a indossare la casacca blaugrana, è stata decisiva.

Tra le parti in causa c'è molta cautela, ma dall'ambiente catalano e dall'entourage del giocatore filtra ottimismo per il buon esito della trattativa. Inizialmente il Barça aveva offerto un pacchetto di giocatori per abbassare il costo del cartellino ma né Umtiti né Coutinho rientrano nei piani dei parigini. L'unico calciatore che potrebbe interessare è Ivan Rakitic, che infatti potrebbe rientrare nell'operazione.

Nel frattempo è ufficiale l'arrivo di Junior Firpo dal Betis Siviglia, cui andranno 18 milioni di euro più 12 di bonus. L'esterno sinistro ventiduenne ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2024, con una clausola rescissoria da 200 milioni di euro. Il giocatore dominicano naturalizzato spagnolo, che si contenderà con Jordi Alba una maglia da titolare sulla corsia mancina, è il quarto acquisto estivo per i catalani dopo De Jong, Neto e Griezmann.