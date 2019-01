Il Bayern Monaco ufficializza Benjamin Pavard: contratto di cinque anni, arriverà a luglio

Il Bayern Monaco gira pagina e nella prossima stagione ripartirà da un campione del mondo: il 22enne Benjamin Pavard che ha firmato un contratto quinquennale con il club bavarese, al quale si unirà a partire dal 1° luglio 2019.

A dare l’annuncio, in un incontro con i giornalisti a Doha – sede del ritiro invernale, è stato il ds Hasan Salihamidzic che non è entrato nei dettagli anche se secondo i media tedeschi, il Bayern per assicurarsi il laterale della Nazionale francese verserà nelle casse dello Stoccarda un conguaglio di circa 35 milioni di euro.

" Posso confermare che Pavard arriverà qui il 1° luglio del 2019. Ha firmato un contratto di 5 anni. E' un giocatore giovane e un campione del Mondo, siamo felici e orgogliosi di essere stati capaci di prendere un giocatore del genere" "

Napoli a bocca asciutta, ora si vira su Lazzari

Seguito negli scorsi mesi anche dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli, il club partenopeo dovrà guardare altrove per trovare un nuovo laterale di fascia destra di difesa. Non è un caso che nelle ultime settimane, le attenzioni degli uomini mercato della squadra campana si siano dirette su Manuel Lazzari, 25enne terzino della SPAL.