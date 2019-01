Il Betis ci prova con l'Inter: vuole portare a Siviglia Lautaro Martinez

Zero acquisti e una cessione, quella in prestito al Flamengo di Gabigol. Ed in effetti, quello dell'Inter è un trend che dovrebbe protrarsi fino al 31 gennaio: difficile immaginarsi operazioni di rilievo da parte dei nerazzurri, desiderosi di rinforzare la rosa - leggi Godin - soltanto in vista della prossima stagione. A meno che non sorga un interesse imprevisto, come quello che il Betis ha fatto pervenire nei confronti di Lautaro Martinez.

Problemi in attacco

L'attaccante argentino, come scrive il 'Diario de Sevilla', piace da tempo alla dirigenza biancoverde, in cerca di un attaccante che possa risolvere il problema del gol: la formazione di Quique Setien ne ha messi a segno 22 in 19 giornate, ma fino a qualche settimana fa aveva il peggior rendimento offensivo di tutta la Liga. Ecco perché il Betis sta puntando il mirino in direzioni diverse. Una di questa porta proprio a Lautaro, che gli spagnoli vorrebbero avere in prestito, secco oppure con diritto di riscatto. L'Inter, che in estate ha strappato il giocatore al Racing battendo una folta concorrenza, avrebbe però già eretto un muro di fronte a qualsiasi proposta.

Video - Spalletti: "Lautaro Martinez con Icardi? Sì e anche Keita potrebbe giocare di più" 01:05

Un momento favorevole

La volontà dei nerazzurri è infatti quella di non stravolgere i piani di mercato, privandosi di Martinez e dovendo conseguentemente portare a casa un rimpiazzo. Lo stesso Toro sta peraltro dimostrando il proprio valore da qualche settimana a questa parte: ha deciso lui il big match contro il Napoli di Santo Stefano, e sempre lui, domenica, si è divertito contro il Benevento in Coppa Italia, realizzando una doppietta nel 6-2 a favore degli uomini di Spalletti. Numeri che stanno convincendo l'Inter a tenersi stretta il giocatore e, contemporaneamente, il Betis a intensificare i contatti. Anche se la pista, come detto, è difficilmente percorribile.

L'esultanza di Lautaro Martinez, Inter-Benevento, Coppa Italia, Getty ImagesGetty Images

Quell'attacco del padre

A giocare a favore del Betis, semmai, potrebbero essere i malumori che tempo fa Lautaro ha fatto pervenire a società e allenatore. Non direttamente ma tramite il padre Mario, che su Twitter ha attaccato Spalletti durante la sfida contro il Tottenham di fine novembre: "Cagón, continua così che la fortuna ti volterà le spalle". Motivo: l'ennesima panchina del figlio, ignorato anche a gara in corso. Tensioni che apparentemente si sono ricomposte, ma i punti interrogativi tattici rimangono: Benevento a parte, Spalletti non ha mai visto di buon occhio la convivenza dal primo minuto dei due argentini, preferendo spesso soluzioni alternative. Ed è con questo, con la certezza di una maglia da titolare, che il Betis punta a convincere Lautaro e l'Inter.