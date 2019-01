Il Flamengo ufficializza Gabigol: l'attaccante arriva in prestito dall'Inter

Gabigol è a tutti gli effetti un giocatore del Flamengo. Il 22enne attaccante brasiliano, che ha indossato la maglia dell'Inter nella stagione 2016-17, approda al club rossonero con la formula del prestito per l'intera stagione 2019. La notizia era nell'aria da tempo e ora è diventata ufficiale. Gabigol prosegue quindi in Brasile la sua carriera: nella passata stagione si era messo in luce con la maglia del Santos conquistando il titolo di re dei bomber del Brasileirao con 18 reti in 35 partite.

La deludente esperienza con la maglia dell'Inter

Acquistato dall'Inter nell'estate 2016 e presentato in grande stile, Gabigol aveva clamorosamente deluso in maglia nerazzurra collezionando solamente 10 presenze in gare ufficiali (9 in campionato e una in Coppa Italia) e segnando un gol (nella trasferta di Bologna vinta 1-0 dai nerazzurri). L'estate successiva il passaggio al Benfica e a gennaio 2018 l'approdo al Santos. Ora una nuova avventura in Brasile, stavolta con la maglia del Flamengo.