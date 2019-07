Il mercato in Cina chiude: da El Shaarawy a Miranda, i 5 colpi più importanti

Si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato in Cina e, come da tradizione degli ultimi anni, la Chinese Super League è diventata un forte richiamo per diversi giocatori dei principali campionati europei, attratti dalla prospettiva di una nuova avventura professionale e da ingaggi faraonici. Passando in rassegna i trasferimenti più importanti, la copertina non può che essere riservata a Stephan El Shaarawy: il 26enne attaccante ex Roma e Milan si è accasato allo Shanghai Shenhua con cui ha firmato un contratto di 3 anni con uno stipendio complessivo di 40 milioni di euro netti. Nelle casse della Roma sono finiti 18 milioni di euro bonus compresi.

La nuova vita di Miranda e Arnautovic

Futuro cinese anche per Joao Miranda che ha chiuso la sua esperienza all'Inter e si è trasferito nell'altra squadra di proprietà Suning, lo Jiangsu, dopo avere risolto consensualmente il contratto che lo legava ai nerazzurri. Vola in Cina un altro ex nerazzurro, Marko Arnautovic: il 30enne attaccante austriaco ha salutato il West Ham per sposare la causa dello Shanghai SIPG, la squadra campione di Cina in carica. Il quadro dei 5 affari più importanti sull'asse Europa-Cina si completa con Fernando e Rondon: il 27enne centrocampista brasiliano, vecchia conoscenza del calcio italiano per avere militato nella Sampdoria nella stagione 2015-16, ha lasciato lo Spartak Mosca trasferendosi al Beijing Guoan; il 29enne attaccante venezuelano, invece, dice addio al West Bromwich e vola al Dalian Yifang.

Chinese Super League: la Top Five degli acquisti

Giocatore Squadra Proveniente da Stephan El Shaarawy Shanghai Shenhua Roma Joao Miranda Jiangsu Suning Inter Marko Arnautovic Shanghai SIPG West Ham Salomon Rondon Dalian Yifang West Bromwich Fernando Beijing Guoan Spartak Mosca

E poi ci sono gli allenatori...

Rondon avrà modo di conoscere in maniera più approdondita Rafa Benitez, uno dei 3 allenatori di grande richiamo che hanno deciso di tentare l'avventura cinese. Gli altri due sono Roberto Donadoni, che torna così ad allenare dopo una pausa di un anno, e Bruno Genesio che ha lasciato il Lione dopo 8 anni (4 da vice e altrettanti da tecnico).