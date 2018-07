Il Milan volta pagina: da Bonucci alla Juventus all'idea Conte per la panchina

Se vi servissero le coordinate temporali di ciò che è stato il Milan di Yonghong Li, i riferimenti più attendibili sarebbero i seguenti. 20 luglio 2017-24 luglio 2018, inizio e fine. Perché, al di là delle date di acquisto e perdita del club, la quanto meno nebulosa proprietà cinese si è tecnicamente aperta con l’annuncio dell’ingaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus. E, molto probabilmente, si chiuderà con la giornata odierna. Quella in cui l’addio a Massimiliano Mirabelli pare la premessa al ritorno dello stesso Bonucci al mittente. La pietra tombale di uno degli anni più controversi nella storia rossonera e l’apertura definitiva di un nuovo ciclo. Che, udite udite, potrebbe essere affidato proprio ad Antonio Conte.

Leonardo telefona a Conte

L’indiscrezione era nata poche ore dopo l’avvento del fondo Elliott. Ora, però, si è fatta più consistente. Leonardo avrebbe infatti telefonato ad Antonio Conte proponendogli nell’immediato la panchina del Milan. Il tecnico non ha affatto detto di no, anzi. Sarebbe ben felice di ripartire dal Diavolo. Ma, ora, è costretto a prendere tempo per chiudere definitivamente la vicenda che lo lega ancora al Chelsea. Uno scenario clamoroso che giustificherebbe le dichiarazioni alquanto improvvide rilasciate da Gennaro Gattuso nella notte. La rivelazione sulle intenzioni di Bonucci (che di certo non giova alle parti in causa, partendo dal giocatore e arrivando fino a chi ha imbastito la trattativa) e le frasi ambigue sul proprio futuro. Che i contrasti con Leonardo non siano stati appianati del tutto? Può essere. Di certo, il legame tra Gattuso e Mirabelli è molto solido.

Bonucci alla Juventus, Higuain al Milan

Le speculazioni giornalistiche sono decollate nella serata di lunedì. La Juventus, con Fabio Paratici protagonista, avrebbe posto le premesse per un’asse di mercato con il Milan del futuro responsabile dell’area tecnica Leonardo. Se l’estate scorsa era stato impostato lo scambio indiretto tra Bonucci e Mattia De Sciglio, con il primo che si trasferì in rossonero per 42 milioni di euro e il secondo che fece il percorso inverso per 12, adesso si sta lavorando al ritorno di Bonucci in bianconero e all’approdo di Gonzalo Higuain al Diavolo. Il difensore verrebbe valutato ora circa 35 milioni, mentre il centravanti circa 60.

Allegri, tifosi e voltafaccia: i problemi di Bonucci

Con il passare delle ore, sta prendendo sempre più piede la versione dei fatti secondo cui Fassone e Mirabelli sarebbero stati allontanati dal Milan di Elliott per essersi opposti al ritorno di Bonucci alla Juventus. Può essere, per carità. Ma è chiaro che non sia l’unico motivo per cui si è deciso di voltare pagina. Il vero nodo, semmai, riguarda la posizione stessa di Bonucci. Se ad allontanarlo dai bianconeri sono stati i contrasti con Massimiliano Allegri, è possibile che siano già stati ripianati? E i tifosi come reagiranno? Che dire, poi, di quelil del Milan, sedotti dal nuovo capitano e prontamente abbandonati. Ma, si sa, la ragione di stato ha quasi sempre la meglio. Dunque...

Higuain e la questione economica

Dove sia nata la trattativa è presto detto. Nasce da due necessità che si incrociano. Da un lato, la Juventus sta cercando di piazzare Higuain evitando una minusvalenza (cosa che accadrebbe in caso di cessione superiore ai 55 milioni di euro). Dall’altro, il Milan ha l’esigenza tecnica di assicurarsi un attaccante di livello internazionale senza appesantire il bilancio. L’idea di Mirabelli era quella di cedere Bonucci al PSG e di reinvestire i soldi per Alvaro Morata, quella di Leonardo porterebbe al maxi-scambio sulla via per Torino. In termini strettamente economici, il Milan deve pagare ancora due tranche dei 42 milioni investiti un anno fa per Bonucci (quindi 28 milioni). Con 55 milioni, invece, la Juventus eviterebbe di mettere a bilancio una minusvalenza per Higuain. Mancano all’appello circa 27 milioni di euro. Leonardo li reperirà con la cessione di Nikola Kalinic? Una cosa è certa, passano gli anni e cambiano gli assetti societari. Ma il Milan dialoga sempre in modo fitto con la Juventus. E proprio da uno juventino vero come Conte potrebbe ripartire per impostare il nuovo ciclo del fondo Elliott.