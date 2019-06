Allan e Insigne non sono sul mercato, per il centrocampista e l'attaccante non sono arrivate offerte degne del loro valore e - soprattutto - né il club, né Carlo Ancelotti hanno dato l'assenso alla doppia cessione. Questo, in sintesi, il contenuto del tweet con il quale il Napoli replica all'indiscrezione di mercato pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport secondo cui i due giocatori avrebbero le valigie pronte: secondo il quotidiano milanese per Allan ci sarebbe una destinazione certa (PSG), per Insigne ancora no.

Il passaggio 'incriminato' dell'articolo della Gazzetta dello Sport

" Secondo le indicazioni del mercato, per James Rodriguez occorrono 50 milioni, per Manolas 36 (valore clauola) e per Lozano altri 50 per un totale di 136 milioni. Due potrebbero essere le cessioni per fare cassa: Allan al PSG (65 milioni) e Lorenzo Insigne (70) per il quale ha avuto l'ok del tecnico "

.