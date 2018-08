Il Pagellone del mercato estivo: Juventus ingorda, l'Inter fa la voce grossa, delusione Napoli

Atalanta 6

Acquisti: Bettella (d, Inter), Reca (d, Wisla Plock), Tumminello (a, Crotone), Varnier (d, Cittadella), D Zapata (a, Sampdoria), Pasalic (c, Spartak Mosca), Adnan (c, Udinese)

Bettella (d, Inter), Reca (d, Wisla Plock), Tumminello (a, Crotone), Varnier (d, Cittadella), D Zapata (a, Sampdoria), Pasalic (c, Spartak Mosca), Adnan (c, Udinese) Cessioni: Caldara (d, Juventus), Cristante (c, Roma), Spinazzola (d, Juventus), João Schmidt (c, Rio Ave), Petagna (a, SPAL), Haas (c, Palermo), Bastoni (d, Parma), L.Rizzo (a, Foggia), Capone (a, Pescara), D'Alessandro (c, Udinese)

Gasperini si è lamentato pubblicamente, definendo "triste ed esiguo" il mercato condotto dalla società. Sì, forse sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di più, ma ci sembra un giudizio piuttosto ingeneroso. L'Atalanta è in realtà rimasta nella media: ha lasciato partire Cristante e ha preso un elemento di valore internazionale come Pasalic, ha ceduto Petagna e l'ha rimpiazzato con un centravanti più prolifico come Zapata. Il dubbio semmai è là dietro, ma le impressioni lasciate dal giovane Mancini sono già positive. Troppo poco per sostenere il doppio impegno campionato-Europa League? I discorsi erano gli stessi anche un anno fa...

La probabile formazione (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Adnan; Pasalic; Gomez, Zapata.

L'attaccante atalantino Duvan Zapata, in maglia nerazzurra, durante Atalanta-Hapoel Haifa, Europa League 2018-2019 (Getty Images)Getty Images

Bologna 5

Acquisti: Calabresi (d, Foggia), Dijks (d, Ajax), Falcinelli (a, Fiorentina), Nehuén Paz (d, Lanús), Santander (a, FC Copenhagen), Svanberg (c, Malmö), Skorupski (p, Roma), Mattiello (c, SPAL), L.Rizzo (a, Atalanta), Danilo (d, Udinese)

Calabresi (d, Foggia), Dijks (d, Ajax), Falcinelli (a, Fiorentina), Nehuén Paz (d, Lanús), Santander (a, FC Copenhagen), Svanberg (c, Malmö), Skorupski (p, Roma), Mattiello (c, SPAL), L.Rizzo (a, Atalanta), Danilo (d, Udinese) Cessioni: Masina (d, Watford), Mirante (p, Roma), Verdi (a, Napoli), F.Di Francesco (a, Sassuolo), Krafth (d, Amiens), S.Romagnoli (d, Brescia), Crisetig (c, Frosinone)

Non ci siamo. Spento, abulico e senza gas nel 2017/18, il Bologna di Pippo Inzaghi appare addirittura più debole nella stagione che sta per iniziare. Al campo l'ardua sentenza, ma stavolta il solito campionato anonimo di media-bassa classifica potrebbe rappresentare un traguardo ambitissimo. La rosa appare destinata a soffrire fino alle ultime giornate, o comunque a non riservare ancora una volta particolari gioie al deluso pubblico bolognese. Destro è rimasto ma è sempre un'incognita, Falcinelli è andato in doppia cifra in A solo a Crotone e il gioiello Verdi non è stato rimpiazzato con un elemento di egual valore. Più i soliti stranieri tutti da verificare. Si salvi chi può.

La probabile formazione (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Destro.

Cagliari 6,5

Acquisti: Castro (c, Chievo), Srna (d, Shakhtar Donetsk), Cerri (a, Perugia), Bradaric (c, Rijeka), Klavan (d, Liverpool)

Castro (c, Chievo), Srna (d, Shakhtar Donetsk), Cerri (a, Perugia), Bradaric (c, Rijeka), Klavan (d, Liverpool) Cessioni: Miangue (d, Standard Liegi), Ceter (a, Olbia), Giannetti (a, Livorno), Castán (d, Vasco da Gama), Caligara (c, Olbia), Han (a, Perugia), Colombatto (c, Verona), Deiola (c, Parma)

Pochi acquisti, ma di buon livello. Il colpaccio Srna, recordman di presenze con la nazionale croata, si colloca sulla scia dei vari Isla, Bruno Alves e Van der Wiel. Non sempre è andata bene, ma i presupposti perché l'ex leggenda dello Shakhtar diventi un beniamino anche alla Sardegna Arena ci sono. Castro è un pupillo di Maran, una certezza da cui partire. Klavan è stato prelevato nientemeno che dal Liverpool. E Bradaric è reduce da una convocazione a un Mondiale, seppur vissuto da attore non protagonista. L'unico punto interrogativo riguarda un attacco che avrebbe avuto bisogno di una rinfrescata, ma le carte in regola per una tranquilla salvezza, questa volta, ci sono.

La probabile formazione (3-5-2): Cragno; Romagna, Klavan, Pisacane; Srna, Castro, Bradaric, Barella, Lykogiannis; Sau, Pavoletti.

Darijo Srna in azione con la maglia dello Shakhtar Donetsk, Europa League 2016Getty Images

Chievo 5

Acquisti: Djordjevic (a, Lazio), Rossettini (d, Genoa), Semper (p, Lokomotiva Zagabria), Barba (d, Sporting Gijon), Fabbro (a, Bassano), Obi (c, Torino), Burruchaga (a, River Plate)

Djordjevic (a, Lazio), Rossettini (d, Genoa), Semper (p, Lokomotiva Zagabria), Barba (d, Sporting Gijon), Fabbro (a, Bassano), Obi (c, Torino), Burruchaga (a, River Plate) Cessioni: Bastien (c, Standard Liegi), L.Castro (c, Cagliari), Inglese (a, Parma), Dainelli (d, Livorno), Gobbi (d, Parma), Garritano (a, Cosenza)

Per una squadra che in un modo o nell'altro è sempre riuscita a sfangarla, può anche andar bene così. Ma già nel passato campionato si è assistito a scricchiolii preoccupanti, diventati crepe vere e proprie nel momento più delicato della stagione. Il Chievo ce l'ha fatta anche questa volta, ma ora rischia davvero di scherzare con il fuoco. L'esperienza di Rossettini può far comodo, ma sul mercato non è stato reperito un vero e proprio erede di Inglese. A meno che non si voglia considerare tale Djordjevic, reduce da un'annata intera da fuori rosa alla Lazio e in doppia cifra solo in Ligue 2 e Ligue 1. Per una formazione appena arrivata da un campionato con appena 36 gol realizzati in 38 giornate, non è un dettaglio da poco.

La probabile formazione (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Djordjevic, Giaccherini.

2014, Filip Djordjevic, Fiorentina-Lazio, AP/LaPresseLaPresse

Empoli 5,5

Acquisti: Marcjanik (d, Arka Gdynia), Mraz (a, MSK Zilina), Rasmussen (d, Rosenborg), La Gumina (a, Palermo), Fulignati (p, Cesena), Capezzi (c, Sampdoria), Silvestre (d, Sampdoria), Antonelli (d, Milan), Acquah (c, Torino), Uçan (a, Roma)

Marcjanik (d, Arka Gdynia), Mraz (a, MSK Zilina), Rasmussen (d, Rosenborg), La Gumina (a, Palermo), Fulignati (p, Cesena), Capezzi (c, Sampdoria), Silvestre (d, Sampdoria), Antonelli (d, Milan), Acquah (c, Torino), Uçan (a, Roma) Cessioni: Giacomel (p, Virtus Verona), A.Donnarumma (a, Brescia), Tchanturia (a, Senglea Athletic)

Voto di fiducia solo parziale. Aurelio Andreazzoli torna in A dopo 5 anni e va a caccia del miracolo. Con la base del rullo compressore che ha dominato la B, e poi un mix tra giovani come il promettente La Gumina e il portiere-tifoso Fulignati, e vecchi come Silvestre e Antonelli. Il mix giusto per ambire a una salvezza che avrebbe il sapore di uno scudetto? Lo dirà il campo. Di certo, in questo momento l'Empoli è una seria candidata al ritorno immediato nella serie cadetta. L'attacco Caputo-La Gumina, entrambi poco o nulla abituati alla massima serie, convince solo fino a un certo punto. Voto di fiducia, questa volta vero, ai nuovi stranieri pescati in Polonia, Slovacchia e Norvegia. Zajc e Krunic insegnano: difficilmente l'Empoli sbaglia questo tipo di operazioni.

La probabile formazione (4-3-1-2): Fulignati; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Fiorentina 6

Acquisti: Lafont (p, Tolosa), Hancko (d, MSK Zilina), Ceccherini (d, Crotone), Nörgaard (c, Bröndby), Gerson (c, Roma), Mirallas (a, Everton), Pjaca (a, Schalke 04), Edimilson Fernandes (c, West Ham)

Lafont (p, Tolosa), Hancko (d, MSK Zilina), Ceccherini (d, Crotone), Nörgaard (c, Bröndby), Gerson (c, Roma), Mirallas (a, Everton), Pjaca (a, Schalke 04), Edimilson Fernandes (c, West Ham) Cessioni: Badelj (c, Lazio), Bruno Gaspar (d, Sporting Lisbona), Falcinelli (a, Bologna), Sportiello (p, Frosinone), Gil Dias (a, Nottingham Forest), Lo Faso (p, Palermo), Petkov (d, Ternana), Saponara (c, Sampdoria)

Insomma. Non malissimo come si temeva, ma neppure da stropicciarsi gli occhi. In linea con la sessione di mercato condotta un anno fa, insomma. Nessun esodo, questa volta, se si eccettua la (prevedibile) partenza a zero di Badelj, ed è già un successo. Mediocri per non dire deprimenti le prime settimane di mercato, prima della discreta impennata finale che ha visto, in sequenza, elementi di valore come Lafont, Pjaca e Mirallas accettare di arrivare a Firenze. Forse troppo poco, ancora una volta, per tentare l'assalto all'Europa. Ma il tridente Pjaca-Simeone-Chiesa fa ben sperare.

La probabile formazione (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Pjaca con lo SchalkeGetty Images

Frosinone 6

Acquisti: Sportiello (p, Fiorentina), Crisetig (c, Bologna), Molinaro (d, Torino), Goldaniga (d, Sassuolo), Ghiglione (d, Pro Vercelli), Perica (a, Udinese), Hallfredsson (c, Udinese), Iacobucci (p, Virtus Entella), Salamon (d, SPAL), Vloet (a, NAC Breda), Zampano (d. Pescara), Campbell (a, Arsenal), Cassata (c, Sassuolo), Capuano (d, Cagliari), Ardaiz (a, Cguasso), Pinamonti (a, Inter)

Sportiello (p, Fiorentina), Crisetig (c, Bologna), Molinaro (d, Torino), Goldaniga (d, Sassuolo), Ghiglione (d, Pro Vercelli), Perica (a, Udinese), Hallfredsson (c, Udinese), Iacobucci (p, Virtus Entella), Salamon (d, SPAL), Vloet (a, NAC Breda), Zampano (d. Pescara), Campbell (a, Arsenal), Cassata (c, Sassuolo), Capuano (d, Cagliari), Ardaiz (a, Cguasso), Pinamonti (a, Inter) Cessioni: Vigorito (p, Lecce), Crivello (d, Spezia), M.Koné (c, BB Erzurumspor), Frara (c, ritiro), Zappino (p, ritiro), M. Ciofani (d, Pescara), Citro (a, Venezia), Terranova (d, Cremonese)

Sulla quantità, niente da dire. Sulla qualità, qualche dubbio resta. In ogni caso, diversamente dalla stagione d'esordio in A, questa volta le chances di raggiungere la salvezza sembrerebbero esserci. Sportiello e Hallfredsson vanno inseriti nel campo delle certezze, Perica può finalmente esplodere così come Goldaniga. E, senza problemi fisici, anche Molinaro potrebbe dire la sua. Occhio all'eterna promessa Joel Campbell, reduce dal Mondiale reduce da annate di delusioni e pronto a prendere il posto di Dionisi, infortunatosi a un ginocchio. Puntelli per irrobustire una rosa che potrebbe anche dire la sua anche nella massima serie. Il rischio riguarda l'affiatamento dentro e fuori dal campo, per nulla semplice da trovare in una rosa nuova di zecca.

La probabile formazione: Sportiello; Salamon, Goldaniga, Capuano; Zampano, Cassata, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica.

Genoa 6

Acquisti: Sandro (c, Benevento), Piatek (a, Cracovia Kraków), Criscito (d, Zenit), Marchetti (p, Lazio), Lakicevic (d, Vojvodina Novi Sad), Vodisek (p, NK Olimpia Lubiana), A.Radu (p, Avellino), Günter (d, Galatasaray), Callegari (c, PSG), Mazzitelli (c, Sassuolo), Romulo (c, Hellas Verona), Kouamé (a, Cittadella), Rolon (c, Malaga), Lisandro Lopez (d, Inter), Dalmonte (a, Cesena), Favilli (a, Ascoli)

Sandro (c, Benevento), Piatek (a, Cracovia Kraków), Criscito (d, Zenit), Marchetti (p, Lazio), Lakicevic (d, Vojvodina Novi Sad), Vodisek (p, NK Olimpia Lubiana), A.Radu (p, Avellino), Günter (d, Galatasaray), Callegari (c, PSG), Mazzitelli (c, Sassuolo), Romulo (c, Hellas Verona), Kouamé (a, Cittadella), Rolon (c, Malaga), Lisandro Lopez (d, Inter), Dalmonte (a, Cesena), Favilli (a, Ascoli) Cessioni: Izzo (d, Torino), Perin (p, Juventus), Migliore (d, Cremonese), Lamanna (p, Spezia), Zima (p, Livorno), Rossettini (d, Chievo), E.Salcedo (a, Inter), L.Rigoni (c, Parma), Laxalt (d, Milan), Spinelli (a, Crotone), Carillo (d, Brescia), Ninkovic (c, Ascoli), Galabinov (a, Spezia), El Yamiq (d, Perugia)

Il solito porto di mare. Gente che va, gente che viene. Certo, una logica sembra comunque esserci: Ballardini avrà a disposizione una rosa di elementi esperti, spesso con un passato di buon livello, e ancora una volta non dovrebbe avere problemi a centrare una tranquilla salvezza. Ottimo il ritorno di Criscito, così come l'arrivo di Lisandro Lopez, mentre Marchetti dà garanzie nonostante la lunga inattività. E in attacco, coi "bomber d'estate" Piatek e Favilli, ci si può divertire. Certo, per sognare qualcosa di più di un torneo senza assilli ci sarebbe voluto altro. E non aver preso un sostituto di Laxalt costituirà un problema non da poco per il tecnico.

La probabile formazione (3-5-2): Marchetti; Lopez, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Pandev, Piatek.

Piatek - Genoa-Lecce - Coppa Italia 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Inter 8,5

Acquisti: Politano (a, Sassuolo), Nainggolan (c, Roma), de Vrij (d, Lazio), Lautaro Martinez (a, Racing), K.Asamoah (d, Juventus), Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Keita Baldé (a, Monaco), E.Salcedo (d, Genoa)

Politano (a, Sassuolo), Nainggolan (c, Roma), de Vrij (d, Lazio), Lautaro Martinez (a, Racing), K.Asamoah (d, Juventus), Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Keita Baldé (a, Monaco), E.Salcedo (d, Genoa) Cessioni: Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma), Bettella (d, Atalanta), Odgaard (a, Sassuolo), Éder (a, Jangsu Suning), Lisandro Lopez (d, Genoa), João Cancelo (d, Juventus), Biabiany (a, Parma), Bastoni (d, Parma), Dimarco (d, Parma), Emmers (c, Cremonese), Pinamonti (a, Frosinone)

La vera anti-Juve. Una squadra da quarto-quinto posto migliorata, rafforzata, irrobustita in ogni reparto in maniera intelligente. Vrsaljko, de Vrij, Asamoah e Nainggolan portano quell'esperienza e quella capacità di gestire i momenti complicati che, in alcune fasi della scorsa stagione, sono venute meno. E pensare che, in quattro, il costo complessivo dei cartellini si aggiri attorno ai 30 milioni fa capire la bontà del mercato condotto da Piero Ausilio. Martinez sembra già una certezza, in barba a tutti i discorsi sull'ambientamento. Politano e Keita sono valide alternative. Mezzo voto in meno per il mancato arrivo di un altro centrocampista, a lungo inseguito e sognato: tra Vidal e Modric, i nerazzurri sono rimasti con un pugno di mosche.

La probabile formazione (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Video - Da Nainggolan a Lautaro, quello dell'Inter è il migliore mercato dai tempi del Triplete? 01:25

Juventus 9,5

Acquisti: João Cancelo (d, Inter), Emre Can (c, Liverpool), Spinazzola (c, Atalanta), Perin (p, Genoa), Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid), Bonucci (d, Milan)

João Cancelo (d, Inter), Emre Can (c, Liverpool), Spinazzola (c, Atalanta), Perin (p, Genoa), Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid), Bonucci (d, Milan) Cessioni: Asamoah (d, Inter), Lichtsteiner (d, Arsenal), Buffon (p, PSG), Höwedes (d, Schalke), Higuain (a, Milan), Caldara (d, Milan), Marchisio (c, svincolato), Vogliacco (d, Padova), Clemenza (a, Padova)

Niente 10, perché la perfezione non esiste. Ma l'acquisto di Cristiano Ronaldo, quello che ha sconvolto il mondo del pallone e consentito ai bianconeri di salire l'ennesimo gradino verso la gloria, è da voto massimo. Un'operazione impensabile, trasformata da sogno impossibile a realtà concreta. Attorno al portoghese, tanti puntelli di qualità assoluta: Cancelo è il vero erede di Dani Alves, Bonucci porta l'esperienza del vincente, Emre Can a zero è un colpaccio, Perin e Spinazzola rappresentano l'anima italiana della Signora. Un'armata senza apparenti punti deboli. Con l'obbligo, adesso sì, di puntare a tutto.

La probabile formazione (4-3-2-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Cristiano Ronaldo.

Video - Cristiano Ronaldo arriva in Serie A, il campionato dei bomber ultra trentenni 01:51

Lazio 7

Acquisti: Durmisi (d, Betis), Berisha (c, Salisburgo), Proto (p, Olympiakos), Acerbi (d, Sassuolo), Badelj (c, Fiorentina), J.Correa (a, Siviglia), André Anderson (c, Santos)

Durmisi (d, Betis), Berisha (c, Salisburgo), Proto (p, Olympiakos), Acerbi (d, Sassuolo), Badelj (c, Fiorentina), J.Correa (a, Siviglia), André Anderson (c, Santos) Cessioni: de Vrij (d, Inter), Djordjevic (a, Chievo), Marchetti (p, Genoa), Nani (a, Valencia), Felipe Anderson (c, West Ham), Crecco (c, Pescara), D. Anderson (d, Salernitana), André Anderson (c, Salernitana), Di Gennaro (c, Salernitana)

Aver trattenuto il pezzo pregiatissimo Milinkovic-Savic, nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, è una nota di merito niente male. E lo stesso discorso vale per gli altri big Immobile e Luis Alberto. Forse inevitabile la partenza di de Vrij a zero, così come quella dell'incostante Felipe Anderson, peraltro venduto a un prezzo ottimo. Interessanti, come di consueto, le operazioni in entrata condotte a termine da Tare: Badelj a zero è un gran colpo, Correa e Durmisi hanno fatto bene in Liga, Berisha addirittura benissimo al Salisburgo, contribuendo a eliminare proprio i biancocelesti dall'Europa League. Qualche dubbio sulla difesa: Acerbi, scottato dal Milan anni fa, saprà mantenersi sui livelli di Sassuolo e far dimenticare de Vrij?

La probabile formazione (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Milan 7,5

Acquisti: Strinic (d, Sampdoria), Reina (p, Napoli), Halilovic (c, Amburgo), Caldara (d, Juventus), Higuain (a, Juventus), Bakayoko (c, Chelsea), Laxalt (d, Genoa), Castillejo (a, Villarreal)

Strinic (d, Sampdoria), Reina (p, Napoli), Halilovic (c, Amburgo), Caldara (d, Juventus), Higuain (a, Juventus), Bakayoko (c, Chelsea), Laxalt (d, Genoa), Castillejo (a, Villarreal) Cessioni: Felicioli (c, Perugia), Bonucci (d, Juventus), Gustavo Gomez (d, Palmeiras), Kalinic (a, Atletico Madrid), André Silva (a, Siviglia), Antonelli (d, Empoli), Vergara (d, Olbia), Bacca (a, Villarreal)

Dal caos alla rinascita. Tutto nel giro di poche settimane. Un'estate iniziata con la confusione massima regnante in società e con l'estromissione dall'Europa League si è trasformata di colpo, spazzando via le angosce e riportando il sereno dopo la tempesta. Il temuto esodo dei big non si è avverato: se n'è andato solo Bonucci, che ha chiesto e ottenuto di tornare alla Juventus. E qui la società rossonera ha saputo ottimizzare nel migliore dei modi l'addio del suo ex capitano, rimpiazzandolo con un centrale 7 anni più giovane e, al contempo, regalando a Gattuso quel bomber che lo scorso anno sarebbe servito come il pane. Più Laxalt e Strinic, due che hanno appena disputato un Mondiale, e il delicato Castillejo. Leonardo promosso.

La probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Çalhanoglu.

Video - Milan, Piazza Duomo ai piedi di Higuain e Caldara: tifosi in visibilio 00:59

Napoli 5

Acquisti: Verdi (a, Bologna), Younes (a, Ajax), Meret (p, Udinese), Karnezis (p, Udinese), Fabian Ruiz (c, Betis Siviglia), Malcuit (d, Lille), Ospina (p, Arsenal)

Verdi (a, Bologna), Younes (a, Ajax), Meret (p, Udinese), Karnezis (p, Udinese), Fabian Ruiz (c, Betis Siviglia), Malcuit (d, Lille), Ospina (p, Arsenal) Cessioni: Maggio (d, Benevento), Reina (p, Milan), Rafael (p, Sampdoria), Jorginho (c, Chelsea), Sepe (p, Parma), Leandrinho (a, Atletico Mineiro), Rafael (p, Sampdoria), Inglese (a, Parma), Grassi (c, Parma), Tonelli (d, Sampdoria)

L'arrivo di Carlo Ancelotti, uno abituato a lavorare con fior fior di campioni, pareva preannunciare l'inizio di una nuova era dopo i miracoli di calcio e risultati del Sarrismo. E invece, un po' a sorpresa, il Napoli si è fermato lì. Inceppato, incapace di compiere quel salto di qualità lecito e doveroso dopo tre stagioni ad altissima velocità. Tra un "falsissimo" e una "bufalissima" quotidiani, il presidente De Laurentiis sembra essersi persino divertito a irritare ancor più tutti coloro - ed è una schiera sempre più nutrita - che ormai lo sopportano a malapena. Il risultato? Nessun arrivo di prestigio, nessun campione vero. Nessun colpo alla Higuain 2013, per intenderci. Solo giocatori, da Verdi a Fabian Ruiz, tutti da verificare in palcoscenici così prestigiosi. Il caos dei portieri è stato stucchevole, la mossa di "jorginhizzare" Hamsik presenta più di un rischio. Insomma, in questo momento è un Napoli pieno di incognite. E, probabilmente, non da scudetto. Peccato.

La probabile formazione (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

Parma 6,5

Acquisti: Stulac (c, Venezia), Dimarco (d, Sion), Sepe (p, Napoli), Bruno Alves (d, Rangers), Gobbi (d, Chievo), L. Rigoni (c, Genoa), Biabiany (a, Sparta Praga), Inglese (a, Chievo), Grassi (c, SPAL), Bastoni (d, Atalanta), Gervinho (a, Hebei Fortune), Sprocati (a, Salernitana), Deiola (c, Cagliari)

Stulac (c, Venezia), Dimarco (d, Sion), Sepe (p, Napoli), Bruno Alves (d, Rangers), Gobbi (d, Chievo), L. Rigoni (c, Genoa), Biabiany (a, Sparta Praga), Inglese (a, Chievo), Grassi (c, SPAL), Bastoni (d, Atalanta), Gervinho (a, Hebei Fortune), Sprocati (a, Salernitana), Deiola (c, Cagliari) Cessioni: Mazzocchi (d, Perugia), R.Insigne (a, Benevento), Scavone (c, Lecce), Galano (a, Foggia)

Considerate tutte le difficoltà di un'estate rovente, non c'è male. Inglese prima, il colpo a sorpresa Gervinho poi: come rialzare in poche ore un mercato da 5, trasformandolo in un mercato da sufficienza piena. Mezzo voto in più proprio per l'arrivo del folletto ivoriano, che nella prima parte dell'avventura romanista aveva addirittura incantato: un lusso per una neopromossa. Poi, chiaro, ci sono tutte le incognite di una formazione arrivata dalla B e costretta a trascorrere buona parte dell'estate tra le aule di un Tribunale. Giovani interessanti come Bastoni, Di Marco (finalmente in A!) e Grassi e mestieranti della categoria come Rigoni e Gobbi potranno aiutare l'esordiente D'Aversa.

La probabile formazione (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Rigoni, Stulac, Grassi; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Roma 7,5

Acquisti: Bianda (d, Lens), Pastore (c, Psg), Kluivert (a, Ajax), Cristante (c, Atalanta), Marcano (d, Porto), Mirante (p, Bologna), Coric (c, Dinamo Zagabria), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Fuzato (p, Palmeiras), Olsen (p, Copenhagen), Nzonzi (c, Siviglia)

Bianda (d, Lens), Pastore (c, Psg), Kluivert (a, Ajax), Cristante (c, Atalanta), Marcano (d, Porto), Mirante (p, Bologna), Coric (c, Dinamo Zagabria), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Fuzato (p, Palmeiras), Olsen (p, Copenhagen), Nzonzi (c, Siviglia) Cessioni: Skorupski (p, Bologna), Nainggolan (c, Inter), Lobont (p, svincolato), Bruno Peres (d, San Paolo), Mendez (a, Karpaty Lviv), Ponce (a, AEK Atene), Alisson (p, Liverpool), Gerson (c, Fiorentina), Defrel (a, Sampdoria), Soleri (a, Almere)

Non si può certo dire che nella Roma giallorossa abbia regnato la noia. Partendo dalla dolorosa cessione di Nainggolan, arrivando all'ingaggio del campione del Mondo Nzonzi e passando per i colpi da novanta Pastore e Kluivert. Cristante e Marcano sono alternative preziose, ma Cristante va valutato in un contesto - e probabilmente in un ruolo - completamente diverso da quello atalantino. Un giudizio complessivo? Bene, molto bene, pur tra qualche incognita. Specialmente in porta, dove a rimpiazzare la certezza Alisson è arrivata la scommessa Olsen, e in attacco, dove il mancato arrivo di Malcom non è stato surrogato. Da primissimi posti, ancora una volta.

La probabile formazione (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Ünder, Dzeko, Kluivert.

Video - Roma è già pazza di Justin Kluivert! Accoglienza regale a base di selfie e cori per l'olandese 02:15

Sampdoria 5

Acquisti: Colley (d, Genk), A.Ferrari (d, Hellas Verona), Peters (c, Club Bruges), Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Paolo), Audero (p, Venezia), Rafael (p, Napoli), Defrel (a, Roma), Ronaldo Vieira (c, Leeds), Ekdal (c, Amburgo), Tonelli (d, Napoli), Saponara (c, Fiorentina)

Colley (d, Genk), A.Ferrari (d, Hellas Verona), Peters (c, Club Bruges), Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Paolo), Audero (p, Venezia), Rafael (p, Napoli), Defrel (a, Roma), Ronaldo Vieira (c, Leeds), Ekdal (c, Amburgo), Tonelli (d, Napoli), Saponara (c, Fiorentina) Cessioni: Strinic (d, Milan), G. Ferrari (d, Sassuolo), Viviano (p, Sporting Lisbona), Torreira (c, Arsenal), Alvarez (c, svincolato), D.Zapata (a, Atalanta), Ponce (a, Anzhi), Capezzi (c, Empoli), Silvestre (d, Empoli), Verre (c, Perugia)

Torreira se n'è andato il 10 luglio, Zapata due giorni più tardi. Più di un mese fa. Eppure, nonostante il tempo a disposizione, un nuovo regista e un nuovo centravanti non sono stati reperiti sul mercato. Il che ha provocato l'insoddisfazione di Marco Giampaolo, giunto a lamentarsi pubblicamente dell'operato della dirigenza dopo la gara di Coppa Italia contro la Viterbese. E per fortuna è arrivato Tonelli, che se non altro rintuzzerà gli addii di Ferrari e Silvestre. L'ottimo colpo Jankto e gli acquisti di Defrel ed Ekdal non possono mascherare completamente i difetti e le contraddizioni di un mercato condotto in maniera confusa e poco concreta. Così come Saponara, doppione di Ramirez e, volendo, di Praet. Passo indietro rispetto all'anno scorso.

La probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Barreto, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Lorenzo Tonelli Napoli Pescara 2017LaPresse

Sassuolo 6

Acquisti: Djuricic (c, svinc), Di Francesco (a, Bologna), Odgaard (a, Inter), Boateng (c, Eintracht Francoforte), Bourabia (c, Konyaspor), Boga (c, Chelsea), Brignola (a, Benevento), Locatelli (c, Milan), Marlon (d, Barcellona)

Djuricic (c, svinc), Di Francesco (a, Bologna), Odgaard (a, Inter), Boateng (c, Eintracht Francoforte), Bourabia (c, Konyaspor), Boga (c, Chelsea), Brignola (a, Benevento), Locatelli (c, Milan), Marlon (d, Barcellona) Cessioni: Acerbi (d, Lazio), Politano (a, Inter), Mazzitelli (c, Genoa), Goldaniga (d, Frosinone), Bandinelli (c, Benevento), Ricci (a, Benevento), Ragusa (a, Verona), Frattesi (c, Ascoli), Missiroli (c, SPAL), Letschert (d, Utrecht), Cassata (c, Frosinone)

Tutto sommato interessante. Gioventù, freschezza, piedi buoni. I vari Locatelli, Djuricic, Brignola e Marlon mantengono alta la qualità della rosa, nonostante l'addio pesante di Politano. E Ferrari, reduce dalle buone stagioni di Crotone e Genova, è un buon erede di Acerbi. Mettiamoci pure l'arrivo in panchina di De Zerbi, capace di ridare dignità a un Benevento già retrocesso da gennaio, e il quadro non è da buttare. Però, c'è un però che abbassa il voto: l'assenza, almeno sulla carta, di un attaccante da doppia cifra. Il tecnico ha già dichiarato di voler puntare su Boateng in quel ruolo, ed è chiaro come i dubbi si sprecano. E se il ghanese non dovesse girare? Alle sue spalle ci sono il sempre incostante Babacar e il declinante Matri. Un peccato grave per chi non vorrebbe rischiare brutte sorprese.

La probabile formazione (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Sassuolo-Torino, Serie A 2017-2018: Domenico Berardi (in maglia neroverde) ralizza il gol dell'1-1 al 54' (Getty Images)Getty Images

SPAL 6,5

Acquisti: Dickmann (d, Novara), Fares (d, Verona), Milinkovic-Savic (p, Torino), M. Gomis (p, svincolato), Valoti (c, Hellas Verona), Petagna (a, Atalanta), Djourou (d, Antalyaspor), Moncini (a, Cesena), Bonifazi (d, Torino), Valdifiori (c, Torino), Missiroli (c, Sassuolo)

Dickmann (d, Novara), Fares (d, Verona), Milinkovic-Savic (p, Torino), M. Gomis (p, svincolato), Valoti (c, Hellas Verona), Petagna (a, Atalanta), Djourou (d, Antalyaspor), Moncini (a, Cesena), Bonifazi (d, Torino), Valdifiori (c, Torino), Missiroli (c, Sassuolo) Cessioni: Borriello (a, svincolato), Konate (d, FC Cincinnati), Salamon (d, Frosinone), Mattiello (c, Bologna), Grassi (c, Parma), Cremonesi (d, Perugia), Vaisanen (d, Crotone)

Il miglior mercato tra le pericolanti. Rosa confermata quasi in blocco, eccezion fatta per il gioiello Meret, e innesti mirati: così si è mosso il ds Vagnati, che ha salutato non senza polemiche il deludente Borriello senza stravolgere quanto di buono era stato costruito un anno fa. Petagna, Missiroli e Valdifiori hanno calcato i campi dell'Europa League, Djourou addirittura quelli della Champions: l'esperienza non manca di certo. In porta, poi, il fratellino di Milinkovic-Savic ha già dimostrato di sapersela cavare sia quando deve parare che quando deve... calciare le punizioni. Ottimo anche il ritorno di Bonifazi, che nella Torino granata non si è imposto ma che qui conoscono molto bene. Sarà come sempre una squadra operaia, di corsa e sostanza, senza troppi fronzoli e con un 3-5-2 quadrato e solido. La seconda salvezza di fila non è un miraggio. Anzi.

La probabile formazione (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Andrea Petagna Hans Hateboer Atalanta Crotone 2017LaPresse

Torino 6,5

Acquisti: Izzo (d, Genoa), Meité (c, Monaco), Bremer (d, Atletico Mineiro), Damascan (a, Sheriff Tiraspol), Ola Aina (d, Chelsea), Soriano (c, Villarreal), Zaza (a, Valencia)

Izzo (d, Genoa), Meité (c, Monaco), Bremer (d, Atletico Mineiro), Damascan (a, Sheriff Tiraspol), Ola Aina (d, Chelsea), Soriano (c, Villarreal), Zaza (a, Valencia) Cessioni: Milinkovic-Savic (p, Spal), Barreca (d, Monaco), Boyé (a, AEK Atene), Obi (c, Chievo), Molinaro (d, Frosinone), Bonifazi (d, SPAL), Valdifiori (c, SPAL), Acquah (c, Empoli)

Mezza delusione fino a 24 ore dal gong, poi i due botti finali: Soriano prima, Zaza poi. Con conseguente impennata della valutazione finale. Non aver ceduto alle sirene - meno insistenti di un tempo, per la verità - per Belotti è inoltre un pregio non da poco. Per il resto Izzo offre garanzie, mentre è da capire invece quale apporto potranno dare i pur interessanti Meité, Bremer e Aina, scommesse e non certezze. Attenzione alla situazione Iago Falque, che può finire al Siviglia: perdita potenzialmente grave, ma fino a un certo punto dopo il colpo Zaza. La speranza risiede proprio in Belotti, ma anche e soprattutto in Walter Mazzarri, che dopo essere subentrato a torneo in corso ha di fronte a sé la prima stagione completa da allenatore granata. Europa League? Difficile, ma perché non provarci?

La probabile formazione (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Soriano, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Udinese 5

Acquisti: Ter Avest (d, Twente), Mandragora (c, Crotone), Vizeu (a, Flamengo), Musso (p, Racing Avellaneda), Pussetto (a, Huracan), Opoku (d, Club Africain), Ekong (d, Bursaspor), Teodorczyk (a, Anderlecht), D'Alessandro (c, Atalanta)

Ter Avest (d, Twente), Mandragora (c, Crotone), Vizeu (a, Flamengo), Musso (p, Racing Avellaneda), Pussetto (a, Huracan), Opoku (d, Club Africain), Ekong (d, Bursaspor), Teodorczyk (a, Anderlecht), D'Alessandro (c, Atalanta) Cessioni: Maxi Lopez (a, svincolato), Jankto (c, Sampdoria), Widmer (d, Basilea), Bizzarri (p, Foggia), Lucas Evangelista (c. Nantes), Hallfredsson (c, Frosinone), Perica (a, Frosinone), Danilo (d, Bologna), Adnan (c, Atalanta)

Ci risiamo. Ecco il solito manipolo di stranieri pescati da ogni parte del Mondo, ormai un marchio di fabbrica del modello (?) Udinese. Un sistema e un modo di lavorare che, solo poche settimane fa, hanno costretto i bianconeri a vivere con l'angosciante prospettiva di lottare per salvarsi fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. L'estate 2018 non ha portato particolari segnali di vita dal fronte friulano. Tanto Sudamerica, con una spruzzata di Africa e... Italia (Mandragora). Speranze riposte nell'esplosione di Pussetto, Machis e Vizeu, nella conferma dell'ex crotonese e magari nei gol di Teodorczyk, bomber preso in extremis, ma manca un telaio di squadra affidabile. Non esattamente il benvenuto migliore nei confronti di Julio Velazquez, costretto ad arrabattarsi tra mille difficoltà in un campionato a lui sconosciuto.

La probabile formazione (4-2-3-1): Nicolas; Larsen, Nuytinck, Samir, Pezzella; Behrami, Mandragora; Machis, Barak, De Paul; Lasagna.