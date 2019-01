Il Parma piazza il colpo a centrocampo: vicinissimo l'acquisto di Kucka

Primo colpo di mercato in casa Parma: in arrivo, dal Trabzonspor, Juraj Kucka. L'operazione del club ducale per riportare in Italia l’ex centrocampista di Genoa e Milan è ai dettagli e in settimana è attesa la firma sul contratto. L'accordo con lo slovacco è stato raggiunto sulla durata di 3 anni e 6 mesi con l'ingaggio che varierà a seconda della buonuscita che concederà il Trabzonspor.

Juraj Kucka e Ivan PerisicGetty Images

Il ritorno in Italia dopo le esperienze con Genoa e Milan

Per Kucka, 31enne centrocampista slovacco, si tratterebbe quindi della terza esperienza in Italia dopo quelle con le maglie di Genoa e Milan: nel club rossoblù, che lo aveva acquistato nel gennaio 2011 prelevandolo dallo Sparta Praga, aveva militato 4 anni e mezzo con uno score di 9 gol in 127 presenze, nei rossoneri aveva giocato 2 stagioni (2015-16 e 2016-17) segnando 5 gol in 67 gare e vincendo la Supercoppa italiana nella finale di Doha contro la Juventus.

A cura di Gabriele Burini (@gabrieleburini)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi