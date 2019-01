Il portiere col caschetto dice stop: Petr Cech annuncia il ritiro al termine della stagione

L'uomo con il caschetto ha detto stop. Ancora qualche mese e Petr Cech entrerà a tutti gli effetti nell'Olimpo delle leggende moderne. A 36 anni suonati - ne compirà 37 a maggio - il portiere dell'Arsenal ha annunciato ufficialmente che al termine della stagione appenderà le scarpe al chiodo, ritirandosi in maniera definitiva dal calcio giocato. Un'epoca di gioie, successi e trionfi sta così per giungere alla conclusione.

L'annuncio su Twitter: "È il momento giusto"

" Questa è la mia ventesima stagione come calciatore professionista e sono passati 20 anni da quando ho firmato il mio primo contratto, quindi mi sembra il momento giusto per annunciare che mi ritirerò al termine della stagione. Dopo aver giocato per 15 anni in Premier League, e aver vinto ogni singolo trofeo possibile, sento di aver raggiunto ogni traguardo potessi raggiungere. Continuerò a lavorare duramente all'Arsenal, sperando di poter vincere un altro trofeo in questa stagione, poi guarderò avanti e vedrò cosa mi riserverà la vita fuori dal campo. "

Eroe al Chelsea: 496 presenze e la notte di Monaco

Chmel Blšany, Sparta Praga, Rennes, Chelsea e Arsenal. 5 club in 20 anni esatti si sono goduti il privilegio di avere Cech tra i pali. Ma è con la maglia dei Blues che il portierone ceco si è tolto le maggiori soddisfazioni: preso dal Rennes in cambio di 7 milioni di sterline nel 2004, agli albori dell'era Abramovich, ha conquistato 4 volte la Premier League e in altrettante occasioni la FA Cup, condendo il tutto con 3 Coppe di Lega e 2 Community Shield. Ma l'apice della carriera è datato 19 maggio 2012, la notte che ha segnato il momento più alto della storia del Chelsea: nello storico trionfo in Champions League di Monaco di Baviera, contro il Bayern padrone di casa, gran parte del merito va proprio a Cech, capace di parare un calcio di rigore a Robben nei supplementari e un altro a Olic nel corso della lotteria finale. Fanno 496 presenze totali con la maglia blue, di cui 333 in Premier League: è il sesto di ogni tempo nella classifica generale.

cech bayern chelseaImago

Il caschetto in testa: una necessità, un simbolo

L'altro spartiacque della carriera di Cech, questo ben più delicato, è datato 14 ottobre 2006. Si gioca Reading-Chelsea, una partita come tante altre in un sabato come tanti altri. Ma dopo poco più di 15 secondi, alla prima azione del match, la storia prende una piega del tutto particolare: Stephen Hunt non si trattiene e nel tentativo di arrivare sul pallone colpisce l'avversario alla testa, lasciandolo a terra esanime. Seguono momenti di panico generale. Con una frattura al cranio, Cech verrà operato e tornerà a giocare 3 mesi più tardi, decidendo però di affidarsi in maniera permanente a un caschetto protettivo che lo renderà buffo, immediatamente riconoscibile e allo stesso tempo iconico. Lui ha sempre giurato di aver rimosso tutto: "Non mi ricordo niente di quell'episodio".

Cech ReadingImago

Gli anni all'Arsenal

Meno fortunata l'esperienza all'Arsenal, in cui Cech si è trasferito nell'estate del 2015 alzando in ogni caso un'altra FA Cup e altre due Community Shield. Un dato, in particolare, delinea in maniera perfetta gli ultimi tre anni e mezzo del portiere, che ha vestito la maglia dei Gunners per un quarto della propria carriera subendo però il 34% delle reti complessive prese nel suo quindicennio inglese. A volte per pura sfortuna, altre volte per qualche disattenzione che, negli anni che lo avevano consacrato tra i migliori portieri del mondo, gli era sconosciuta. Ed è per questo che l'Arsenal in estate ha deciso di affidarsi a Bernd Leno, di 9 anni più giovane. Il futuro è tutto dalla parte del tedesco. Cech, invece, tra qualche mese entrerà a far parte del passato. Ma in grande stile.