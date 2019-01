Il Real Madrid si 'consola' con Brahim Diaz: 17 milioni al City, avrà clausola anti-United

Dopo il clamoroso ko casalingo contro la Real Sociedad, il Real Madrid prova a 'consolarsi' con l'acquisto di un interessante giovane per il futuro. Si tratta di Brahim Díaz, giovane spagnolo classe '99, strappato al Manchester City. Il prodotto del vivaio del Malaga, arriva al Real Madrid per una cifra vicino ai 17 milioni di euro (clausola rescissoria) più ulteriori 7 milioni di bonus, e ha firmato un contratto fino al 2025 con i blancos.

Brahim Diaz e la clausola anti Manchester United

Il Manchester City ha anche voluto e ottenuto che venisse inserita una clausola anti-Manchester United, avendo paura che il Real Madrid possa un giorno vendere il classe ’99 ai Red Devils. Dovesse accadere, il City avrebbe diritto al 40% dell’ammontare della cessione, il 15% in caso di cessione a qualsiasi altro club.

Guardiola gli aveva già dato spazio

Il trequartista spagnolo aveva già avuto delle chance nel Manchester City. Portato in Inghilterra da Pellegrini, che lo aveva visto da vicino ai tempi del Malaga, Guardiola gli ha dato più volte spazio. Il classe '99 ha infatti collezionato 15 presenze e 2 reti in prima squadra, in tutte le competizioni. Nell'annata 2018-2019 vantava uno spezzone di gara in Community Shield, oltre a 3 presenze in League Cup, condite dalla doppietta al Fulham. 5 le presenze in Premier League, tutte durante la passata stagione.