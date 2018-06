Inter, accelerata per Malcom. Rafinha si riavvicina, Cancelo verso la Premier

Malcom, servono 40 milioni: si tratta

E' Malcom, esterno offensivo brasiliano classe 1997, il nome caldo nel taccuino dei dirigenti dell'Inter per rafforzare il reparto offensivo dopo l'arrivo di Lautaro Martinez. Il giocatore verdeoro è un esterno mancino offensivo capace di giocare a sinistra e a destra, una sorta di Douglas Costa, e in questa stagione ha messo a segno 12 reti impreziositi da 7 assist. I nerazzurri lo hanno individuato come alternativa agli italiani Verdi (prossimo al Napoli) e Politano.

L'Inter fa sul serio e come riportano i colleghi di Sky Sport, c'è già stato un primo incontro lunedì sera a Milano tra Ausilio e il numero uno del club francese. La richiesta è alta, almeno 40 milioni, con l'Inter che pensa e spera anche di poter inserire qualche contropartita tecnica (a cominciare da Biabiany, passando per Karamoh che però Spalletti vorrebbe confermare), ma la volontà dei nerazzurri è quella di chiudere con la freccia brasiliana. Non sarà comunque semplice.

Rafinha si avvicina, Cancelo si allontana

Una buona notizia e una meno buona sui due giocatori che - per i noti paletti del FFP - l'Inter non ha potuto riscattare nonostante il positivo impatto e contributo portato da febbraio a maggio per la rincorsa a un posto in Champions League. Ausilio sta cercando di convincere, grazie anche al pressing dello stesso calciatore e all'assenza di altre concrete offerte, il Barcellona a rinnovare il prestito di Rafinha inserendo molto probabilmente una clausola di "obbligo" di riscatto e non più "diritto". I blaugrana sembrano poter aprire a questo tipo di proposta, e dunque Rafinha potrebbe tornare presto a Milano e all'Inter, club che ha sposato immediatamente e dove si è trovato benissimo in questi pochi mesi italiani.

Dall'altra parte, invece, c'è un Cancelo che è tornato a tutti gli effetti un calciatore del Valencia (l'opzione nerazzurra per il riscatto è infatti scaduta lo scorso 31 maggio), e il club spagnolo ha già ricevuto una prima offerta che difficilmente rifiuterà: 40 milioni di euro dal Wolverhampton, con il procuratore del portoghese Jorge Mendes già al lavoro per chiudere il prima possibile. Qui, però molto dipenderà dalla volontà del calciatore che dovrebbe accettare di andare a giocare in un club con poche ambizioni in Premier piuttosto che apettare qualche mese per un possibile ritorno di fiamma dell'Inter. Ausilio prima dovrà sistemare il discorso FFP entro il 30 giugno (ottenendo circa 35-40 milioni di plusvalenze), poi dal 1° luglio potrà pensare nuovamente ai colpi in entrata e magari andare a discutere nuovamente col Valencia per il terzino lusitano.