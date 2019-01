Inter alle grandi manovre: subito Cédric, ricordando Cancelo; in estate De Paul dall'Udinese

Dal Portogallo e dall’Inghilterra sono certi: nel giro delle prossime ventiquattr’ore, l’Inter chiuderà per l’acquisto del terzino destro lusitano Cédric Soares, attualmente in forza al Southampton in Premier League. Una nuova trattativa ‘alla João Cancelo’ in casa nerazzurra: Sime Vrsaljko non convince e Luciano Spalletti, lungo la corsia di destra, chiede di più. E' per questo che si sarebbe arrivati – anche seguendo il percorso di una trattativa, come si suol dire in questi casi, ‘a fari spenti’ – alla spia box to box dei Saints.

Cifre top secret ma trattativa avanzata: ecco Cédric

Una contrattazione che sarebbe a buon punto: peraltro Cédric, nella nazionale di Fernando Santos. ha a lungo negato il posto da titolare proprio Cancelo, oggi alla Juventus e grande rimpianto della società nerazzurra, che non ha avuto le forze di riscattarlo dal Valencia dopo l’ottimo impatto nel campionato italiano, nel girone di ritorno della scorsa stagione. Ancora top secret, sin qui, le cifre della trattative. Certamente dal sud dell’Inghilterra continuano ad arrivare conferme. In primis dall’ex tecnico del Lipsia Ralph Hazenuttl, subentrato nelle scorse settimane a Mark Hughes, secondo cui la rosa andrebbe sfoltita in vista del cammino verso una salvezza tranquilla in Premier da parte dei Saints.

Cedric Soares of Southampton is challenged by Bernard of Everton during the Carabao Cup Third Round match between Everton and Southampton at Goodison Park on October 2, 2018 in Liverpool, EnglandGetty Images

Sul solco di Cancelo: il portoghese preferito a Darmian

Fino a un paio di giorni fa, tuttavia, ad Appiano Gentile sembrava essere tornato in auge il nome di Matteo Darmian, facendo profilare un’asta con la Juventus, anch’essa sul giocatore. Ad aver fatto cambiare idea a Marotta e Ausilio, il diverso curriculum stagionale di Cédric e Darmian: 22 presenze in tutte le competizioni per il portoghese (e 1 gol, realizzato su calcio di punizione contro il Manchester United), appena 8 per l’ex Torino.

: Dmitriy Poloz of Russia tackles Cedric Soares of Portugal during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Group A match between Russia and Portugal at Spartak Stadium on June 21, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Robbie Jay BarrattGetty Images

Aspettando De Paul

Questo per quanto riguarda i possibili trasferimenti invernali. Guardanfo all’orizzonte, è praticamente tutto fatto con l’Udinese per l’acquisto del fantasista argentino Rodrigo De Paul, che arriverà in estate. L’Udinese, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, valuta il giocatore 35 milioni. L’Inter arriverebbe a 28-30 di parte fissa con l’offerta che potrebbe essere “completata” attraverso i bonus: 19 presenze e 6 reti nell’attuale stagione dell’ex Valencia, che ha dato il meglio di sé durante la gestione Velazquez. Con l’arrivo di mister Nicola, che ha applicato un calcio più attendista, De Paul è tornato a balbettare. Nell’ambito, comunque, di una stagione fin qui molto positiva. Potrebbe essere il classico saltimbanco tra le linee nerazzurre, in grado di portare al classico salto di qualità.

Rodrigo De Paul - Udinese-Genoa 2018LaPresse