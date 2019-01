Inter, avviati i contatti per Milinkovic-Savic: è sfida con il Milan

Da tanti mesi ormai, doversi club sono sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio nonché uno dei pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi, nonostante un avvio di stagione decisamente sottotono. Da agosto ad oggi ha collezionato 22 presenze, con 3 gol e 1 assist, tra campionato ed Europa League. Se nelle scorse ore il suo agente Mateja Kezman ha dichiarato che il giocatore non si muoverà dalla capitale fino al termine di quest’annata, in estate il futuro del biancoceleste potrebbe davvero essere lontano da Roma.

A riguardo, va registrato un inserimento da parte dell’Inter, che avrebbe già avviato i primi contatti con il diesse della Lazio Igli Tare e gli agenti dello stesso Milinkovic-Savic. In questi giorni Beppe Marotta, da meno di un mese nuovo dirigente nerazzrro, avrebbe infatti parlato personalmente con il club di Claudio Lotito e l’entourage dell’ex Genk, avvisandoli che a giugno l’Inter vorrebbe puntare proprio sul gioiellino della Lazio.

Va precisato, però, che non c’è ancora una vera e propria trattativa. Alla società milanese potrebbe giovare il fatto che Marotta è in ottimi rapporti con la dirigenza della Lazio: già lo scorso luglio, quando era ancora nell’organigramma della Juventus e prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, aveva già trovato un principio di accordo per portare Milinkovic-Savic in bianconero.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)