Si entra già in clima calciomercato. L’ultima indiscrezione arriva dalle sponde della Milano nerazzurra: l’Inter piomba su Danilo. Il terzino del Manchester City, classe 1991, potrebbe essere il secondo colpo per l’estate dopo Diego Godin. Un’Inter che dunque sta provando ad andare a colmare le falle sulla fascia destra viste nel corso della stagione, con gli acquisti estivi Vrsaljko e poi il successivo arrivo in gennaio di Cedric che non hanno convinto.

I dettagli

Legato al Manchester City da un contratto in scadenza nell’estate 2022, il brasiliano non ha convinto mai fino in fondo Guardiola, che in stagione l’ha schierato complessivamente 20 volte (di cui soltanto 9 in Premier). Su di lui dunque è piombato Ausilio, con la seguente offerta: quadriennale da 4 milioni di euro a stagione.

Il giocatore avrebbe già espresso l’ok per il trasferimento, gradendo la destinazione Inter. Resta da convincere il City, che chiede una cifra introno ai 30 milioni di euro per il cartellino.