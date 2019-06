Inter, è fatta per Lazaro: all'Hertha Berlino vanno 22 milioni più bonus

Dopo essersi assicurata Sensi, l'Inter sta per mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Secondo Sky i nerazzurri avrebbero infatti raggiunto l'accordo con l'Hertha Berlino per il trasferimento di Valentino Lazaro, 23enne esterno destro austriaco in grado di coprire tutta la fascia adattandosi sia al ruolo di terzino che a quello di ala. Nelle casse del club tedesco finiranno 22 milioni di euro più bonus.

Per Lazaro pronto un contratto di 5 anni

Emergono anche i primi dettagli sul contratto: Lazaro dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a salire. La scorsa stagione l'esterno austriaco ha realizzato 3 gol in 34 presenze in gare ufficiali con la maglia dell'Hertha. Per chiudere l'operazione, che si protrae da più di 20 giorni, resterebbero da definire solo gli ultimi dettagli sistemati i quali verranno fissate le visite mediche del giocatore.