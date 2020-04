Inter e il caso Lautaro: cederlo proprio adesso vorrebbe dire ricominciare da capo. Perché?

Brutto segno, il fatto che persino gli olandesi considerino Mino Raiola più influente di Johan Cruijff. Uno, il giocatore, cambiò il calcio. L’altro, il procuratore, ha cambiato gli stipendi del calcio (e i suoi). Su questo sfondo si inserisce il caso di Lautaro Martinez, il cui agente è Alberto Yaqué (e, dunque, non Raiola).

Ha 22 anni e il contratto in scadenza nel 2023. Fino allo stop forzato aveva trovato un’eccellente intesa con Romelu Lukaku: 17 gol il belga, 11 l’argentino di Bahia Blanca, culla di un "certo" Manu Ginobili. Non è l’Inter a volerlo cedere, ma il Barcellona a marcarlo stretto: così dicono. E dal momento che l’indiscusso sovrano delle Ramblas è Leo Messi, non serve un vocabolario per tradurre i pruriti e le tentazioni del «cucciolo».

Le coppie gol più prolifiche d'Europa: Lukaku-Lautaro a ridosso della Top 5

ATTACCANTE ATTACCANTE SQUADRA GOL LEWANDOWSKI (25) GNABRY (11) BAYERN 36 IMMOBILE (27) CAICEDO (8) LAZIO 35 MBAPPE (18) NEYMAR (13) PSG 31 MESSI (19) SUAREZ (11) BARCELLONA 30 SALAH (16) MANE (14) LIVERPOOL 30 WERNER (21) SABITZER (8) LIPSIA 29 LUKAKU (17) LAUTARO (11) INTER 28

Chissà come saremo dopo il coronavirus, ammesso che in tempi relativamente brevi si possa parlare di un "dopo". E chissà come sarà lo sport: di base e di vertice. E gli ingaggi. Più in generale, l’esperienza di Nicolò Zaniolo, classe 1999, spedito alla Roma nell’ambito dell’operazione Nainggolan, costituisce un precedente che trascurare sarebbe delittuoso. Il gruppo Suning, inoltre, problemi di liquidità non dovrebbe averne. Non escludo, anche se mi piacerebbe farlo, che il giovanotto abbia usato o stia usando il Barça per un ritocco che comunque avrà.

Lau-toro non è un fuoriclasse - non ancora, almeno - ma può andare lontano. Quanto e fin dove, dipenderà dall'impegno, dal talento, dall'anima. Appartiene alla tribù dei lottatori, etichetta alla sua età già molto selettiva. Altro discorso, se fosse lui a voler togliere il disturbo. Ribadito che non mi sembra il periodo ideale, qualora la fascinazione di Messi risultasse irresistibile ballerebbe pur sempre una clausola di 111 milioni. Che i catalani non intendono onorare. Steven Zhang, a lei.

Chi può sostituirlo? Da Werner a Dybala, io la vedo così

Più che di soldi, l’Inter ha bisogno di guarnire la rosa. A 29 anni, l’ultima versione di Antoine Griezmann non mi sembra francamente all’altezza delle sfilate russe. A Beppe Bergomi piace il ventiquattrenne Timo Werner del Lipsia. Potrebbe essere un’idea. Girano i nomi di Arturo Vidal, vecchio pallino di Antonio Conte, e di Arthur, centrocampista brasiliano del ‘96, entrambi in forza - come Griezmann - proprio al Barcellona. Poi Carles Alena (1998), fresco di cantera blaugrana e in prestito al Betis Siviglia. Un nuovo Andrea Pirlo, fischietta la propaganda.

A meno che non torni d’attualità Paulo Dybala, fantasista sul quale Beppe Marotta aveva messo le mani già l’estate scorsa. Senza trascurare l’esilio parigino di Mauro Icardi: se il Paris Saint-Germain lo riscatta, l’Inter incasserà 70 milioni; se viceversa lo molla, ai posteri l’ardua pendenza.

Con la speranza che il mercato post pandemia torni umano, e anche se il «primato» di Raiola mi inquieta, la logica suggerisce che Martinez continui la scalata nell’Inter, con Lukaku. Perché dividere una coppia che funziona, perché ricominciare sempre da capo?

