Inter, Gabigol rimane in Brasile: va in prestito secco al Flamengo

Il futuro di Gabriel Barbosa Almeida, meglio conosciuto come Gabigol, è ancora in Brasile. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'Inter avrebbe raggiunto un accordo con il Flamengo per il prestito secco del 22enne attaccante brasiliano, che nella passata stagione si era messo in luce con la maglia del Santos conquistando il titolo di re dei bomber del Brasileirao con 18 reti in 35 partite. L'affare sarebbe stato ormai definito in ogni dettaglio: l'Inter avrebbe infatti accettato la formula proposta dal Flamengo, si attende ora solo l'ufficialità del trasferimento.

Gabigol con la maglia dell'InterGetty Images

Il flop all'Inter e i trasferimenti a Benfica e Santos

Acquistato dall'Inter nell'estate 2016 e presentato in grande stile, Gabigol aveva deluso nel corso dell'annata collezionando solamente 10 presenze in gare ufficiali (9 in campionato e una in Coppa Italia) e segnando un gol (nella trasferta di Bologna vinta 1-0 dai nerazzurri). L'estate successiva il passaggio al Benfica e a gennaio 2018 l'approdo al Santos. Ora una nuova avventura in un campionato, quello brasiliano, che sembra adatto alle sue caratteristiche. Idealmente Gabigol raccoglie il testimone di Lucas Paquetà, che proprio in queste ore sta iniziando la sua avventura a Milano sponda rossonera.