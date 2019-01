Inter, Godin in estate si farà: già sostenute le visite mediche propedeutiche

Diego Godin è sempre più destinato a legarsi all'Inter al termine della stagione. Secondo Sky Sport, infatti, l'attuale difensore dell'Atletico Madrid (in scadenza di contratto) avrebbe già sostenuto le visite mediche propedeutiche per il club nerazzurro. Una doppia buona notizia, in giornata, per Luciano Spalletti, che si appresta invece ad abbracciare già in questi giorni il terzino destro portoghese Cédric Soares, in arrivo dal Southampton in prestito a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Diego GodinGetty Images

Tornando a Godin, qualche preoccupazione era montata negli ultimi giorni, in cui - anche sotto il pressing di mister Diego Simeone e della mobilitazione della piazza - i diriigenti Colchoneros avevano provato a trattenere l'uruguaiano proponendogli un biennale come rnnovo al contratto che scade il 30 giugno. Evidentemente Godin non ha voluto rimangiarsi la prima parola data al club nerazzurro già dal principio.