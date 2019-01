Inter in pressing per De Paul: per l'argentino pronti 25 milioni, ma l'Udinese ne chiede 35

Le grandi prestazioni di Rodrigo De Paul in questa prima parte della stagione con la maglia dell'Udinese, squadra dove gioca dall'estate 2016, non sono passate inosservate. Il 24eenne fantasista argentino, utilizzabile anche come esterno d’attacco, ha infatti collezionato 19 presenze e 6 gol tra Serie A e Coppa Italia. Tra le società interessate all'ex Racing e Valencia ci sarebbe anche l'Inter. Ad avviare la trattativa con il club friulano lo scorso novembre sarebbe stato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio: successivamente Beppe Marotta avrebbe dato il nullaosta alla prosecuzione del dialogo con l'Udinese.

Rodrigo De PaulLaPresse

L'Udinese chiede 35 milioni, l'Inter ne offre 25

C'è ancora grande distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del club friulano. L'Udinese, infatti, valuterebbe l'argentino 35 milioni, mentre al momento il club nerazzurro non sarebbe disposto ad andare oltre i 25. L'Inter, inoltre, vorrebbe portare il giocatore a Milano già in questa finestra di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'Udinese avrebbe risposto con un secco no.

