Spalletti vs Conte: Inter, la partita è aperta

Secondo il Corriere dello Sport, l’ombra di Conte agita Spalletti, ma secondo il Corriere della Sera il tecnico toscano non è ancora fuori dai giochi: la conquista di un posto nella prossima Champions League è il requisito minimo per tenere la partita aperta.

La nostra opinione: Spalletti dice di sentirsi ancora dentro l’universo Inter anche se, la gestione del caso Icardi, farebbe pensare al contrario con l’allenatore che si è pubblicamente esposto contro la società nell’intervista in cui affermò: "Mediare è umiliante". È corretto mantenere l’attenzione all’obiettivo Champions League, che è fondamentale e ancora da centrare, ma la sensazione è che la strada di Spalletti e quella dell’Inter si separeranno, anche perché gran parte dei tifosi non lo vedono più di buon occhio. L’avvicinamento a Conte non è banale per questioni di ingaggio e di progetto, ma i lavori sono in corso da tempo con l’ausilio di Beppe Marotta.

Real Madrid su Icardi? No, su Jovic

Secondo Marca il vero obiettivo numero uno del Real Madrid per l'attacco non è Icardi ma Jovic. Costa 70 milioni di euro e in questa stagione ha già segnato 25 gol all'età di 21 anni.

La nostra opinione: giocatore seguito dalla Juventus in chiave mercato, Luka Jovic, bomber classe 1997 della nazionale serba, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, ma di proprietà del Benfica, sarebbe seguito con enorme interesse anche dal Real Madrid. L’attaccante sarebbe, infatti, la priorità di Zidane per rinnovare il reparto avanzato della sua squadra. La giovane età è dalla sua e anche contro l’Inter in Europa League, in particolare nel match di San Siro, abbiamo ammirato le sue qualità da centravanti moderno.

I Blancos "scippano" la Premier League: sogno Pogba

Grande protagonista di questa giornata sui giornali, il Real Madrid in chiave mercato è anche sulle pagine di AS. Il sogno? Paul Pogba che, secondo gli spagnoli, vorrebbe indossare la camiseta blanca.

La nostra opinione: il Manchester United renderà difficile questa operazione e l’agente del giocatore, Mino Raiola, richiederà anche una cospicua commissione per uno dei pezzi più pregiati della sua scuderia. Hazard è un obiettivo praticamente raggiunto e il club spagnolo per ripartire dopo una stagione disastrosa continua a guardare in Premier League. Piace anche Eriksen, ma il Tottenham chiede "appena" 250 milioni di euro.