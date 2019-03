Inter: tutto su Dzeko, Zapata l'alternativa

Secondo la Gazzetta dello Sport ci siamo quasi per l'assalto dell'Inter a Edin Dzeko: dopo Pasqua dovrebbe partire l'affondo con una proposta triennale. Il piano-B si chiama Duvan Zapata, per il quale l'Atalanta chiede 45 milioni di euro.

La nostra opinione: Edin Dzeko chioccia di Lautaro Martinez: la scelta di puntare forte sull'attaccante bosniaco per il dopo-Icardi non è riconducibile solo alla volontà di dotare l'attacco dell'Inter di una bocca da fuoco da 20-25 gol l'anno ma anche e soprattutto per trovare il modo di affiancare a Lautaro Martinez un attaccante "utile" alla sua crescita. Una scelta sicuramente giusta per pensiero, e magari vista l'ultima stagione non certa esaltante del centravanti della Roma anche prezzo e ingaggio potrebbero essere più alla portata che mai. Più complicata la pista che porta a Zapata: sia per il costo del giocatore (45 milioni) sia per la solita vecchia incognita dei giocatori che passano per la cura-Gasperini e che successivamente devono confermarmi in palcoscenici più alti e difficili.

Doppia missione Juventus: in Olanda per De Ligt, in Portogallo per Ruben Dias

Secondo il Tuttosport, il presidente Andrea Agnelli sarebbe in Olanda non solo per l'Eca, ma anche per prendere informazioni su De Ligt. Intanto Paratici è a Lisbona per mettere le mani su Ruben Dias. Continuano intanto le voci su Chiesa e Pogba.

La nostra opinione: Attenzione attenzione, la Juventus si muove e quando lo fa di solito son dolori (per le altre). Al solito i bianconeri provano a giocare in anticipo per tirare qualche brutto scherzo alle concorrenti e questa volta l'obiettivo è rinforzare la difesa. Dopotutto i totem Bonucci e Chiellini non reggeranno per sempre e i sostituti al momento non sembrano considerati all'altezza del compito. Allora tutto sui due talenti più scintillanti che l'Europa può offrire al momento, Matthijs De Ligt e Ruben Dias: il problema per entrambi è che costano tanto e che li vogliono tutti, di conseguenza il loro cartellino ha un costo esorbitante. 70 milioni il primo, 40 + bonus il secondo (anche se la clausola è di 60). La sensazione è che al momento il Barcellona sia in netto vantaggio per il 19enne del Barcellona e che quindi la pista più percorribile se non si vuole fare un investimento "da attaccante" è quella che porta al gioiello 21enne del Benfica. Rui Costa lo ritiene incedibile, allo stesso tempo il giocatore premerà per partire, anche per avere uno stipendio più alto. Probabilmente la Juventus dovrà fare leva su questo se vuole aggiudicarselo.

Real, 280 milioni per Mbappé: vero o falso?

La notizia che si rincorre ormai da 24 ore torna d'attualità oggi: France Football l'ha lanciata, il Real avrebbe smentito, ma i quotidiani spagnoli insistono: alla fine sarà davvero Mbappé l'uomo che farà risorgere il Real Madrid?

La nostra opinione: "Non presenteremo alcuna offerta" avrebbe detto a 'Marca' un portavoce autorizzato dal club. La smentita del Real Madrid non fa tacere completamente i quotidiani iberici che oggi rilanciano la super-offerta delle Merengues per Mbappé, 280 milioni tondi tondi. Dopotutto la storia insegna: la smentita non sempre corrisponde a verità e poi i giornali non fanno altro che dare voce alle fantasia di Florentino Perez. Se il Real vuole tornare subito al top, gli serve il giocatore più forte e se Mbappé forse non lo è ancora, certamente lo sarà nell'immediato futuro: le ultime prestazioni con la maglia della Francia, condite da gol e assist a profusione, non hanno fatto altro che aumentare il suo valore, già altissimo. Quindi, per ora niente di vero, ma non stupiamoci se nella prossima estate cambierà qualcosa. Anzi tantissimo.