È ancora incerto - per usare un eufemismo - il futuro di Ivan Rakitic al Barcellona. Ci pensa il tecnico dei blaugrana Ernesto Valverde, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli a Detroit, la seconda amichevole contro gli azzurri nell'arco di pochi giorni dpo quella vinta 2-1 mercoledì a Miami.

" Rakitic è un giocatore molto importante per noi. Non sappiamo se lo sarà anche quest'anno. Non posso garantire al 100% per una cosa che non so. Non so se continuerà con noi. In questo momento conto su di lui come sugli altri giocatori che abbiamo, vediamo. Quello che so è che sono l'allenatore e che lavoro con i giocatori che ho "

L'Inter rimane alla finestra

Parole, quelle di Valverde, che non passeranno di sicuro inosservate in casa Inter: non è un segreto, infatti, che Rakitic sia uno degli obiettivi principali di Antonio Conte per rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo gli innesti di Sensi e Barella.