Inter-Wanda Nara, il giorno è arrivato: domani l'incontro per parlare del rinnovo di Icardi

L'ora X, quella che un po' tutti attendevano con trepidazione, sta per arrivare. Wanda Nara è pronta a incontrare l'Inter, faccia a faccia, per discutere del rinnovo del marito-assistito Mauro Icardi, un tormentone che va avanti da settimane e che, dopo un periodo di apparente serenità, è nuovamente sconfinato sui binari della tensione. Un vertice che, come rivela 'Sky', è stato programmato per domani, venerdì 18 gennaio. Una giornata da segnare in rosso sul calendario.

Prove di accordo

Già, perché da quest'incontro dipenderà non certo tutto, ma gran parte del futuro di Icardi. Il contratto del centravanti argentino va in scadenza il 30 giugno del 2021, dunque non domani o dopodomani ma tra due anni e mezzo, ma l'Inter ha fretta di prolungare per altre due stagioni per evitare sgradite sorprese sul mercato. Chiaro, venendo incontro alle richieste del calciatore e di Wanda. "Non è logico rinnovare per le stesse cifre che Mauro prende ora. Noi crediamo che lui sia a un livello superiore", ha detto l'agente la scorsa settimana nella famosa dichiarazione rilasciata allo spagnolo 'As'. Insomma, si ridiscuteranno i primi tentativi di offerta da parte dell'Inter, puntualmente e seccamente rispediti al mittente.

Video - Ausilio: “Icardi alla Juve? Mi viene da ridere. A Wanda dico che i cinepanettoni non ci interessano" 01:52

Una telenovela a puntate

Come finirà? Difficile pronosticarlo. Di certo non è saltato tutto, come i media argentini avevano riferito qualche giorno fa. Così come è altrettanto certo che l'Inter dovrà sforzarsi di venire incontro alle esigenze di Icardi e di Wanda. Come ha già precisato lo stesso argentino su Instagram, "il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l’Inter mi sottoporrà un’offerta corretta e concreta". Il che, evidentemente, non è ancora avvenuto. Palla alla società, dunque. E ambiente nerazzurro in trepida attesa per gli ultimi capitoli di quella che, ormai, è diventata una telenovela a puntate. L'ora X, quella di un incontro potenzialmente importantissimo, sta per arrivare.