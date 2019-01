Juventus ai dettagli per Darmian: arriva in prestito oneroso, Spinazzola può partire

La Juventus ha trovato il suo nuovo terzino sinistro. Dopo aver valutato Emerson Palmieri del Chelsea (i blues hanno però chiesto 20 milioni per l’ex Roma), i bianconeri sono tornati alla carica per Matteo Darmian che anche con Solskjaer non ha trovato spazio. Lo stesso classe ’89 ha chiesto di rientrare in Italia, con la speranza di rilanciarsi e perché no ritrovare spazio in Nazionale.

5 presenze in Premier League in questa stagione, quattro per 90 minuti: contro il Liverpool il 16 dicembre scorso per l’ultima volta. Solskjaer gli ha concesso, invece, solo un minuto nell’ultima gara di campionato contro il Brighton.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i due club sono praticamente ai dettagli con il classe ’89 che arriva in prestito oneroso fino a giugno al prezzo di 5 milioni. Darmian sarebbe, in pratica, il vice Alex Sandro, con Spinazzola pronto a partire per trovare finalmente spazio.