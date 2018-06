Juventus, Emre Can firma il contratto: ora è atteso a Torino per le visite mediche

Giovedì scorso sono state sbrigate le ultime incombenze burocratiche in un noto studio legale di Londra e adesso si attende l’approdo a Torino per le visite mediche: Emre Can ha apposto la firma sull’accordo pluriennale con la Juventus. Già da tempo, in realtà, tutto era stato definito e nessuno immaginava che ci potessero essere brutte sorprese in dirittura d’arrivo. Ma in sostanza è stato sistemato l’ultimo tassello del puzzle in una trattativa di mercato tutt’altro che semplice. Sulla concorrenza di top club europei del calibro di Manchester City e Psg, è prevalsa la strategia bianconera, con Marotta e Paratici che possono sentirsi soddisfatti di aver chiuso il primo colpo di questa campagna trasferimenti.

Un "parametro zero" in un mercato drogato

L’acquisto di Emre Can a parametro zero dimostra che in un mercato “drogato” dai soldi e dalle ipervalutazioni per competere c’è bisogno di fiuto ed intelligenza, ed in questo senso la Juventus è maestra. Tra gli svincolati non c’era giocatore più interessante dell’ex Liverpool, e i campioni d’Italia non hanno perso tempo ad intavolare una trattativa: contratto pluriennale con ingaggio top da circa 6 milioni di euro a stagione, a cui va aggiunta una ricca commissione all’agente. Dai termini dell’accordo, si capisce come il 24enne tedesco sarà centrale nel nuovo progetto condotto da Allegri, che potrà sfruttare la sua duttilità tattica in mezzo al campo.

Dunque, siamo arrivati alla fine di una lunga storia che era iniziata la scorsa finestra di mercato estiva e che si è protratta fino ad oggi. Visite mediche al J Medical e firma nella nuova sede della Continassa, così l’avventura di Emre Can in bianconero potrà ufficialmente iniziare.

Video - Allegri: "La priorità della Juve sul mercato è non abbassare la qualità" 01:19

Antonio Alicastro