Juventus-Lukaku, si tratta: Dybala frena, al Manchester United offerto anche Mandzukic

Sono ore caldissime sul fronte della trattativa di mercato che potrebbe portare al clamoroso scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala. I contatti tra Juventus e Manchester United proseguono in maniera fitta, anche se dall'Inghilterra giungono voci su una possibile frenata. Secondo il Sun, infatti, i colloqui tra l'entourage dell'argentino e i Red Devils non sarebbero ancora sfociati in un accordo economico e per il momento Dybala non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Juventus, almeno non prima di avere parlato personalmente con Maurizio Sarri per capirne le intenzioni.

Uno dei nodi: l'ingaggio di Dybala

Dybala inoltre, sempre secondo il Sun, avrebbe chiesto un ingaggio altissimo (14 milioni di euro a stagione) allo United che tuttavia, senza la Champions League, sta attuando una politica di abbassamento del tetto salariale e non sembra intenzionato a fare deroghe per la Joya. In Inghilterra, insomma, sono sicuri che almeno per ora l'affare sia in stand-by.

Spunta il nome di Mario Mandzukic

Nel frattempo le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus che, nel tentativo di sbloccare la trattativa, stia provando a inserire anche un secondo giocatore pur di arrivare a Lukaku. Si tratta di Mario Mandzukic, reduce da una stagione con alti e bassi (ottimo inizio, finale in calando). Lo United gradirebbe l'attaccante croato che, dal canto suo, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Premier League.