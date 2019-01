Juventus, occhi puntati sul giovane talento del Barça Ilaix Moriba

La Juventus, dopo aver pescato lo scorso anno nella cantera catalana mettendo sotto contratto Pablo Moreno, è decisa a farlo nuovamente con un altro talento: stiamo parlando di Ilaix Moriba. Il 19 di questo mese il centrocampista dell’Under-18 del Barcellona compirà 16 anni e potrà firmare il suo primo contratto da professionista. Al momento il club spagnolo non ha avanzato alcuna proposta ufficiale ai rappresentanti del minore; per questo motivo Fabio Paratici ed il suo staff si sono inseriti nella trattativa pregustando l’idea di portare a Torino la giovane promessa.

Oltre alla Juventus, su Moriba ci sono pretendenti del calibro di Manchester City e Borussia Dortmund, i quali si sono messi sulle sue tracce ormai da tempo. Ad onor del vero, i dirigenti del Barça vogliono fare di tutto per trattenere il calciatore di origini guineane, ma, da quanto filtra nelle ultime ore dalla Spagna, c’è un’alta probabilità che possa lasciare la Masia per approdare in bianconero.

Moriba gioca abitualmente nel ruolo di playmaker ma può fare anche l’interno di centrocampo. Si distingue per un gran tocco del pallone e per una buona visione del gioco. Ad ottobre ha debuttato nella Youth League affrontando Inter, Psv e Tottenham.

Antonio Alicastro

