Juventus, senti Raiola: "Tutti al Manchester United sanno che Pogba vuole andare via"

" Tutti all'interno del club, dal manager ai proprietari, conoscono la volontà di Pogba di andare via, tutti sanno che ha il desiderio di fare il prossimo step nella sua carriera. Se partirà con il resto della squadra per la tournée estiva? Non posso dire nulla, vivo giorno per giorno "

Con queste parole, rilasciate al Times, Mino Raiola esce allo scoperto e ribadisce a chiare lettere che il futuro di Paul Pogba è lontano dal Manchester United. Le possibili destinazioni del centrocampista francese restano sostanzialmente due: la Juventus, squadra in cui ha militato dal 2012 al 2016, o il Real Madrid di Zinedine Zidane. I bianconeri, dopo le ufficializzazioni di Buffon e Demiral, sono ora concentrati su un altro, grosso obiettivo di mercato: Matthijs De Ligt. Chiusa, in un modo o nell'altro, la trattativa per il difensore centrale dell'Ajax, la Juve potrà quindi concentrare tutte le energie per tentare di riportare a casa il francese.