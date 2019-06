Juventus, Cancelo e una cessione rischiosa: l'incubo di un nuovo caso Henry

Joao Cancelo era stato acquistato un'estate fa dalla Juventus in pompa magna. Messosi in luce con la maglia dell'Inter in prestito dal Valencia, l'esterno destro portoghese aveva convinto a tal punto la dirigenza bianconera che, per averlo, aveva deciso di investire la non indifferente somma di 40 milioni di euro. Giocatore tatticamente poliedrico, in grado di giocare indifferentemente sulle due fasce e alla bisogna di trasformarsi in una sorta di regista offensivo, Cancelo ha vissuto una stagione di alti e bassi. Partito benissimo, è leggermente calato col passare dei mesi evidenziando qualche limite soprattutto in fase difensiva. Dodici mesi dopo, Cancelo torna il protagonista del mercato della Juventus, ma stavolta in direzione opposta: su di lui ha messo gli occhi in maniera molto concreta il Manchester City, disposto a versare 50 milioni di euro. La domanda è inevitabile: l'operazione Cancelo può definirsi una mossa azzardata o i bianconeri possono sacrificarlo senza grossi rimpianti?

Le analogie con il caso Henry di vent'anni fa. E con Roberto Carlos...

Il paragone con Cancelo è un po' azzardato, forzato se volete. Ma le analogie ci sono. Vent'anni fa, precisamente nel gennaio 1999, la Juventus acquistò Thierry Henry dal Monaco per la cifra di 11 milioni e mezzo di euro: la sua esperienza italiana, complice una stagione non proprio fortunata dei bianconeri e un ruolo di esterno di centrocampo che non gli si addiceva, finisce a sorpresa dopo una manciata di mesi. In estate, infatti, la Juventus decide di cederlo all'Arsenal per 10 milioni di sterline: per Henry e per i Gunners è la svolta, per i bianconeri diventa il simbolo di una delle (poche) operazioni sbagliate nella sua storia recente. Qualche anno prima era stata l'Inter a rendersi protagonista di un affare simile. Roberto Carlos, acquistato nell'estate 1995 per 10 miliardi di lire, viene bocciato dall'allora tecnico Roy Hodgson che dà il suo benestare alla cessione del terzino sinistro al Real Madrid solamente un anno dopo: con le merengues vincerà 4 volte la Liga, 3 Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea e 3 Supercoppe di Spagna.

Joao CanceloGetty Images

Cancelo nella Juventus che verrà

Confronti e analogie col passato a parte, la possibilità che Cancelo dica addio alla Juventus dopo una sola stagione lascia perplessi. Soprattutto nell'ottica di un prevedibile cambiamento tattico della squadra 8 volte consecutive campione d'Italia. Se davvero arrivasse un allenatore dallo spirito offensivo (alla Sarri, per intenderci) un giocatore dalle caratteristiche come Cancelo potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale. Non c'è dubbio che il portoghese ex Inter e Valencia dia il meglio di sé quando viene liberato da compiti puramente difensivi: dandogli la possibilità di puntare con regolarità l'avversario, magari in un 4-3-3 ultraoffensivo, Cancelo è il classico giocatore in grado di spaccare le partite.

I numeri di Cancelo in bianconero

Nonostante un finale di stagione caratterizzato da una flessione, non va dimenticato che la prima stagione di Cancelo alla Juventus può considerarsi largamente positiva. L'esterno portoghese ha totalizzato 34 presenze in tutte le competizioni con uno score di un gol e 8 assist. Ma non solo: il giocatore è stato inserito nella Top 11 di Opta a conferma di come le critiche nei suoi confronti facciano a pugni con i numeri.