Juventus, ufficiale il ritorno dalla Lazio di Martin Caceres: prestito oneroso a 600mila euro

E' ufficiale il ritorno in bianconero di Martin Caceres. La Juventus annuncia in una nota di aver perfezionato l’accordo con la Lazio "per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019", del difensore "a fronte di un corrispettivo di 0,6 milioni di euro interamente pagabile nella stagione corrente".

Per l'uruguaiano - che arriva per "tamponare" la cessione di - si tratta della terza esperienza in bianconero, dopo quella nella stagione 2009/10, quando era arrivato in prestito dal Barcellona, e quella dal 2012 al 2016, provenienza Siviglia.