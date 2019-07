Juventus: ufficiale l'acquisto di Rabiot, per lui ingaggio di 7 milioni netti a stagione

Dopo l'arrivo di ieri sera a Torino e le visite mediche di questa mattina al Jmedical, Adrien Rabiot è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito. Il centrocampista francese, prelevato a parametro zero, lascia il Pari Saint Germain dopo 7 anni (con una parentesi di 13 partite giocate al Tolosa). Il nuovo acquisto verrà presentato domani (martedì 2 luglio) all'Allianz Stadium alle 11. Per lui è pronto un contratto fino al 2023 con ingaggio netto di 7 milioni di euro a stagione.

Video - Juventus, ecco Rabiot: è al J Medical per le visite mediche 01:25