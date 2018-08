Keita all'Inter, ora è ufficiale: prestito dal Monaco, diritto di riscatto a 34 milioni

Nuovo rinforzo in attacco per l’Inter che ufficializza Keita Baldé dal Monaco. L’ex Lazio arriva in prestito con opzione di acquisto per la prossima stagione (unica, o quasi, formula possibile in questa sessione per l’Inter). I nerazzurri pagheranno 5 milioni per il prestito oneroso, con riscatto che si aggira tra i 30 e i 34 milioni da valutare in base a presenze e rendimento.

Immediato rientro per Keita in Italia, che proprio durante la scorsa sessione di mercato estiva era volato in Ligue 1 per indossare la maglia del Monaco che lo aveva acquistato dalla Lazio per 30 milioni. In Francia non era riuscito a sfondare, giocando poche partite da titolare: nel complesso 23 presenze e 8 gol in campionato e 6 presenze in Champions League (con il Monaco eliminato alla fase a gironi).

Keita è il rinforzo perfetto per Luciano Spalletti, con il senegalese che andrà ad occupare la fascia destra: ideale sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3. Si giocherà il posto con Candreva e Politano.

Le prime parole di Keita...

" Sono molto contento di essere qui con la famiglia interista e darò tutto me stesso per fare felici i tifosi. Sono tornato in Italia con tanta voglia di giocare in un grandissimo club. Ho esperienza in campionato e voglio fare bene "

" Icardi? Con Mauro ho passato anni al Barcellona, lo conosco da quando è un ragazzino e conosco anche Spalletti. Per me è stato un grande supporto e mi ha voluto fortemente. Sono qui per lui e per il progetto "